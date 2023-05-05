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龍騰斷橋塗裝後「亮相」了 文觀局：可降低違和感

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文觀局公布龍騰斷橋緊急加固工程完成塗裝的示意圖，強調可減低視覺上的違和感。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局公布龍騰斷橋緊急加固工程完成塗裝的示意圖，強調可減低視覺上的違和感。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣舊山線龍騰斷橋緊急加固工程近來引發軒然大波，苗栗縣文化觀光局針對外界抨擊增加鋼拱破壞景觀的爭議，已製作「懶人包」向外界說明，其中有斷橋鋼梁塗裝黑色消光漆後的示意圖，強調可減低違和感，今天並邀學者、專家召開舊山線整體發展研討會，提出多項論述，舊山線因有豐富鐵道發展及人文歷史、自然生態，長遠目標仍盼爭取能列為「世界遺產」，至於近來斷橋的古蹟修復爭議，立委陳超明將邀相關單位研商爭取中央支持進行整體修復計畫。

文觀局製作的懶人包發布在網路社群，希望大眾了解這次文資工程的目標和階段性功能。文觀局強調，緊急加固工程引起外界議論，主要問題是事前欠缺充分溝通，未來現場將製作解說牌、加強文資教育，並將「廣邀英雄帖」成立舊山線文化景觀區的粉絲專頁，讓各方能充分得知訊息、提供寶貴意見。

文觀局表示，過去在文化部支持下，縣府致力將舊山線發展為爭取列入世界遺產的潛力點，台灣雖非聯合國會員，舊山線爭取列入世界遺產有一定難度，但地方仍將努力，去年底並已完成「台鐵舊山線鐵道文化景觀世界遺產」文本撰寫及整體論述計畫。

文觀局上午在三義舊山線的青創基地針對舊山線及周邊地區的發展，請學者提供各項論點及見解，地方人士也提供許多舊山線的故事，希望藉以整合舊山線相關的人文歷史、自然、地景及產業發展方向。

至於各方關切目前龍騰斷橋緊急加固工程，文觀局強調是保存斷橋的過渡性措施，目的在防止斷橋會突然因天災造成嚴重毀損及安全意外 ，將加速後續的古蹟整修，立委陳超明服務處也將邀集台鐵局、 鐵道局及文化部等相關單位開會研議，爭取中央經費支持未來的斷橋蹟整體修復計畫。

舊山線龍騰斷橋緊急加固工程施工設置鋼梁，整體外觀惹議，挨批醜爆了，近來引發軒然大波。記者胡蓬生／攝影
舊山線龍騰斷橋緊急加固工程施工設置鋼梁，整體外觀惹議，挨批醜爆了，近來引發軒然大波。記者胡蓬生／攝影
舊山線龍騰斷橋緊急加固工程施工設置鋼梁，整體外觀惹議，挨批醜爆了，近來引發軒然大波。記者胡蓬生／攝影
舊山線龍騰斷橋緊急加固工程施工設置鋼梁，整體外觀惹議，挨批醜爆了，近來引發軒然大波。記者胡蓬生／攝影

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