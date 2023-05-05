竹北天坑擴大？某大樓旁也傳人行道沉降 就在事發地附近

竹北不只豐采520周邊出現天坑，前縣議員杜文中指出，位於勝利十一路的某住宅大樓，從去年至今同樣出現至少3次地面「凹陷」，因與天坑事發地距離十分近，已讓住戶恐慌，呼籲縣府工務處正視問題。

杜文中表示，豐采520已出現 5 處天坑，而位於勝利十一路、超過20層的另一處住宅大樓，去年至今也出現3 處的地基塌陷，兩地距離這麼近，會不會引起漣漪效應，已造成住戶恐慌，希望縣府工務處可以正視。

杜文中指出，這處大樓旁的人行道來往人數多，且正處學童上下課路段，緊接將進入梅雨季，若持續下去可能造成更嚴重的問題，例如土石流失等，縣府應要求建商盡快回填修復，保障居民及用路人的安全。

據該社區住戶表示，去年3月左右，大樓人行步道第1次坍塌下陷，綠園道上地板區塊直接掉落約1公尺多深度，造成行道樹也下陷超過30公分，後續住戶多次與建商溝通，但建商在去年9月基本處理後，今年4月同樣也一再下陷無法解決。