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阿嬤a胖母親節彩繪蛋糕DIY 鍾東錦帶頭向長輩致意

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
現場由長輩、學童一起動手製作母親節蛋糕，增進老幼親子和諧的歡樂氣氛。圖／苗栗縣政府提供
現場由長輩、學童一起動手製作母親節蛋糕，增進老幼親子和諧的歡樂氣氛。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣後龍鎮衛生所今天上午在水尾社區活動中心，舉辦「阿嬤a胖母親節彩繪蛋糕DIY活動，邀請專業烘焙師，由縣長鍾東錦帶頭向長輩們致意，現場與長輩、學童一起動手製作母親節蛋糕，增進老幼親子和諧的歡樂氣氛。

鍾東錦致詞時也鼓勵長輩們走出家門，多參與社區活動，保持愉悅的心情，在熟悉的環境中快樂、健康的生活，延緩老化。

縣衛生局指出，由於縣長鍾東錦上任後，非常關心社區長輩的健康，今年規畫結合各鄉鎮衛生所、社區，預計辦理20場「鍾意樂活．苗栗健康遊」健康促進系列活動，以提供長輩們就近參與，擴增人際關係，打造在地健康、活躍老化的生活環境。

今天是第7場並配合母親節推出「阿嬤a胖母親節蛋糕製作」，後龍鎮衛生所邀請社區發展協會專業烘焙教師，精心設計母親節彩繪蛋糕DIY活動，帶領長輩及幼兒園學童一起動手製作母親節蛋糕，透過跨世代互動，增進老幼親子共學共融，豐富長輩的生活，也營造敬老、親老的高齡友善環境，共同歡慶母親節。

今天是第7場「鍾意樂活．苗栗健康遊」健康促進系列活動並配合母親節推出「阿嬤a胖母親節蛋糕製作」，營造敬老、親老的高齡友善環境，共同歡慶母親節。圖／苗栗縣政府提供
今天是第7場「鍾意樂活．苗栗健康遊」健康促進系列活動並配合母親節推出「阿嬤a胖母親節蛋糕製作」，營造敬老、親老的高齡友善環境，共同歡慶母親節。圖／苗栗縣政府提供
現場由縣長鍾東錦帶頭向長輩們致意，與長輩、學童一起動手製作母親節蛋糕，增進老幼親子和諧的歡樂氣氛。圖／苗栗縣政府提供
現場由縣長鍾東錦帶頭向長輩們致意，與長輩、學童一起動手製作母親節蛋糕，增進老幼親子和諧的歡樂氣氛。圖／苗栗縣政府提供

長輩 母親節 衛生所

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