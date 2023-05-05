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赴新竹縣議會施政報告 楊文科：為鄉親謀福利

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科上午赴新竹縣議會施政報告。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科上午赴新竹縣議會施政報告。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣長楊文科今上午前往新竹縣議會第20屆第1次定期會施政報告，細數上任4年多政策推動與建設成果，同時感謝團隊讓全中運圓滿落幕、恭喜竹縣選手再獲佳績，楊文科強調未來持續推動跨域治理，邁向區域共榮共好。 

楊文科表示，今天將4年多來施政成果向大家報告，過去已完成「文化科技智慧城」階段性任務，接著將帶領竹縣朝「科技首都‧幸福竹縣」邁進。

楊文科指出，現階段推動的日間自駕車測試及Youbike 2.0自行車等，受民眾好評，科技首都則持續推動台知、科三等園區發展，努力招商引資，縣政工作是千頭萬緒，藉由這次議會指教，讓縣府自我檢視，讓縣政做得更好，替鄉親謀福利。

不過上午楊文科施政報告前，場外遭遇反生命園區自救會抗議；楊文科指出，五支箭建設之一的生命園區計畫，正依程序進行編定、環評及健康風險評估分析，目前有很多不同聲音，今天也有很多關心的鄉親到議會旁聽，縣府會以鄉親的意見來做檢討，哪些不妥當的縣府也會來說明，團隊會好好努力來向鄉親做說明，縣府推動各項重大建設，一定會有不同聲音，「我們絕對尊重民意。」 

此外，他提到竹縣府今年主辦相當多跨域合作平台會議，包括桃竹竹苗區域治理平台、中台灣區域治理平台等，還有與園區召開「園、縣、市共好高峰會」，未來與新竹市跨域治理則是只要提出問題，就會研擬辦理相關會議，跨域治理是縣市最好的合作方式，能夠加速解決鄉親的問題，也是對竹縣施政最有利及最有幫助的方法。

對於桃竹竹苗區域治理及跨域合作，今年新竹縣和新竹市簽署「新竹縣市整合溝通平台合作備忘錄」，針對交通及環保共8項議題達成合作共識。另外，縣府、竹市府、竹科管理局及台灣科學工業園區科學工業同業公會等，共同召開「園、縣、市共好高峰會」，並通過6項合作提案。

楊文科也表示將全力配合參與「2023世界客家博覽會」策展，他表示新竹縣為客家大縣，在桃園市政府邀請下，將全力配合宣揚新竹縣客家文化特色，竹縣府將與客家委員會、桃市府等合作，在今年9月共同主辦「世界客家論壇」，向全世界展現新竹縣義民信仰團結奮發的客家精神。

新竹 楊文科

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