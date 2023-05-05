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竹北天坑吞特斯拉／透地雷達進場檢測 確認莊敬六街地盤是否穩定

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
透地雷達檢測進場，今天先針對莊敬六街地毯式掃描，確認地質是否穩定。記者巫鴻瑋／攝影
透地雷達檢測進場，今天先針對莊敬六街地毯式掃描，確認地質是否穩定。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹北市莊敬六街「豐采520」建案工地旁，上周發生道路坍塌事件，引起周邊居民擔憂，在新竹縣府要求下，豐邑建設今委請技術人員到場執行透地雷達探測，後續待結果分析出爐，就能了解周邊道路地質穩定程度。

豐邑建設委請專業人員今上午到場，首先針對莊敬六街位於勝利一路、勝利二路之間路段，也就是這次坍塌坑洞處，擬定5條檢測路線，以透地雷達來回檢測，其中新竹縣府工務處要求特別針對「大有可為」社區前方人行道與水溝間地質檢測，以釐清最鄰近社區的土質穩定程度。

新竹縣府工務處表示，今天檢測的數據資料將由廠商後續讀取並分析，縣府也會要求提供，以了解目前道路下方地質狀況，及檢測的深度是否符合需求。

日前發生莊敬六街道路坍塌事件後，新竹縣長楊文科隨即對「豐采520」建案工地勒令停工，縣府工務處並於1日要求豐邑建設盡速委請專業人員執行透地雷達檢測，未來並一周至少檢測1次建案四周的勝利二路、勝利一路、莊敬六街及自強北路，定期確認是否有土質流失，以免再次發生道路塌陷。

新竹縣府也針對莊敬六街道路塌陷，除已依違反建築法勒令建案停工，同時對建案起造人、承造人及監造人等處以各3萬元罰鍰，並將蒐集相關違失事證，移送新竹縣營造業審議委員會及建築師懲戒委員會審議。

新竹 520 建築

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