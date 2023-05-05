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新竹內天后宮辦竹塹媽祖文化祭 明天遶巡4城門駐駕
新竹內天后宮建廟迄今275年，是地方知名信仰中心，今年攜手市府將於明天舉辦「2023竹塹媽祖文化祭」。媽祖明天將巡經竹塹4個城門駐駕，開放信眾「鑽轎腳」消災解厄，活動期間也將向民眾導覽城門，讓更多人認識竹塹古城門的歷史典故。
內天后宮董事長林振森表示，今年遶境活動與市府合作，以「舊城尋根、媽祖賜福」為主題，明天（6日）上午8時鳴砲，車巡隊伍從內天后宮出發，遶境外庄地區，早上11時30分回到聖安宮，邀請開漳聖王共同遶境賜福，預計超過2000名香客共襄盛舉。
林振森說，媽祖與開漳聖王的神轎明天下午1時從聖安宮出發，預計下午2時抵達遶境起點鄭氏家廟（古城北門拱宸門），途經南門（歌薰門）、東門（迎曦門），最後抵達西門（挹爽門），預計晚間9時回到內天后宮。
新竹市政府民政處表示，內天后宮每年農曆三月舉辦媽祖繞境出巡，是地方重要宗教盛事，主要科儀有祈安典禮、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕及安座等典禮，希望透過這次遶境活動，庇佑國泰民安、市民平安健康。
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