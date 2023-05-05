美食之都台南星市集六都唯一掛零 市場處：今年拚2處

台南市議員陳怡珍今日在議會質詢中指出，經濟部優良市集評選，去年全台共選出14處5星市集，六都皆有市場上榜，唯獨只有台南掛零，相當可惜，要求市場處積極輔導，市場處說今年信心滿滿，預計在溪南、溪北共爭奪2個5星市集。

陳怡珍表示，台南市曾有東市場評選5星市集，前年因疫情停辦，去年評比14處5星市集中包含台北市3處、新北市6處、桃園市2處、台中市2處、高雄市1處，台南這次只有獲得4星優良市集肯定，分別是永康公有零售市場、西門淺草青春新天地、下營公有零售市場、鄭仔寮花園夜市及武聖夜市等5處市集。

陳怡珍說，今年經濟部的「2023台灣五星集~優良市集暨樂活名攤」評核計畫，已經在3月9日公告，要求市府做好充足準備，輔導商圈及攤商，拿出十足的信心奪星。畢竟傳統市場經營不易，人潮已經不復以往，期待台南再度出現5星市集，創造更大商機。

經發局市場處長陳豪吉表示，今年信心滿滿，預計在溪南、溪北共爭奪2個5星市集，並積極輔導禽肉食攤商申請冷鏈系統，優化軟硬體設施，以推動5星市集。市場處進一步說明今年目標還包括4星市集(含展延)10處 、3星市集35處；4至5星名攤 (含展延)至少30處、3星名攤250處。

市場處表示，為鼓勵市集及攤鋪位積極追求自我改善及以挑戰高星等為目標，先由地方辦理3星市集攤鋪位報名及評核，提供輔導機制及輔導經費，積極改善競爭力，積極強化優等市集攤鋪位，爭取曝光，另通過中央評核最高5星評等，市集發給獎勵金10萬，攤舖位獎勵金1.2萬，鼓勵踴躍爭取。