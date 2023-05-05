國內腸病毒疫情攀升 苗栗縣已49班停課發出警訊

國內腸病毒疫情持續攀升，苗栗縣上周上升率已逾27％，接近流行流行閾值的93%，苗栗縣防範腸病毒感染的停班課要求高於其他縣市，今年迄今累計已有49班停課，其中4、5月就高達37班，苗栗縣衛生局發出警訊，提醒民眾及家長關注。

苗栗縣衛生局指出，依疾管署監測資料顯示，上周4月23至29日，國內腸病毒門急診就診計1萬0066人次，較前一周7988人次上升26.0%，已接近流行閾值（1萬1000人次），且高於2017年以來同期；近期實驗室監測顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動，疫情傳播風險增加。

苗栗縣衛生局監測縣內腸病毒疫情健保門急診就診人次，上周達195人次，較前一周142人增加，上升27.18%，已近流行閾值（210人次)的 93%，必須密切注意腸病毒疫情上升趨勢，今年全國累計已有3例腸病毒感染併發重症病例發生，幸好目前苗栗縣並無腸病毒重症發生。

衛生局指出，縣內前兩年都無腸病毒重症個案，苗栗縣採取的停班課標準高於部分縣市，國小一、二年級也納入[ 1127」的標準，也就是一周內同一班級有兩名學童感染腸病毒，就停課7天，今年迄今已有49班因腸病毒停課，其中4月20班，5月至今僅5天已有17班停課，其他縣市攀升率有的已逾100％、200％，縣內攀升率也高於全國平均標準，目前為93%。