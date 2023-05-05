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傳統豬瘟預計今年七月拔針 苗縣府加強豬農防疫宣導

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
傳統豬瘟預計今年七月拔針，苗縣府也持續加強養豬農戶對於疫病防控及生物安全的觀念。圖／吳傑沐翻攝
傳統豬瘟預計今年七月拔針，苗縣府也持續加強養豬農戶對於疫病防控及生物安全的觀念。圖／吳傑沐翻攝

苗栗縣養豬協會今天上午召開第八屆第二次理監事暨班長聯席會，除新舊任總幹事交接外，會中也提出因應新環保政策及規範，希望協會能幫助畜牧場廢水排放到期的農戶，辦理展延申請作業。

與會的縣府動物保護防疫所長張俊義也宣導傳統豬瘟拔針配套措施、非洲豬瘟防範措施及死廢畜禽冷藏化製處理，加強縣內養豬農戶對於疫病防控及生物安全的觀念。

會中並表揚感謝今年榮退的總幹事何桶生辛勞付出，並期許新任總幹事曾惠玲任重道遠、無縫接軌繼續為養豬農戶服務。

張俊義表示，目前縣內養豬戶約150場，飼養頭數達6萬3000多頭，典型（傳統）豬瘟多年來至今均未發現陽性，為配合農委會今年七月份豬瘟拔針順利進行，最終達到全台成為傳統豬瘟非疫區及養豬產業升級的最終目標，會持續稽查並宣導豬農加強防疫措施。

苗栗縣養豬協會今天上午召開理監事暨班長聯席會，會中也表揚並感謝今年榮退的總幹事何桶生（左上）多年的辛勞與付出。圖／吳傑沐翻攝
苗栗縣養豬協會今天上午召開理監事暨班長聯席會，會中也表揚並感謝今年榮退的總幹事何桶生（左上）多年的辛勞與付出。圖／吳傑沐翻攝

非洲豬瘟 農委會

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