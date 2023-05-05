桃園公車司機缺很大 增班、新路線免談 市府要調高津貼

桃園市議員彭俊豪今天上午在議會總質詢指出，中壢青埔地區人口快速增加，但是對外交通不方便，市府規畫好環線客運原本今年2月要上路，沒想到碰上司機荒，環線就這樣動不了夭折。他調查統計疫情後，桃園市各家客運缺司機最多時合計近300名，很多路線因此沒辦法增班，新路線像青埔環線更因此動彈不得，上班族、學生和生活圈民眾深受其害。

張善政市長答詢時坦言確實有彭俊豪說的情形，先前已經增加客運司機6000元的津貼，其中4000元市府直接編預算補助，另外2000元是要求客運業者從票價、運價之間的差額利潤分給司機，市府已經研擬再調高運價，讓客運公司能享有更多的差額補貼，進而提高司機的津貼。

交通局長張新福說明，到5月初，各家客運司機缺額合計251名，缺司機的情況會造成客運公司無法增班，尖峰時段不能增加班次，連帶影響上班族搭公車造成不便，日前學校學生專車也因為缺司機影響出車，還有好幾條新的路線像青埔環線，因為缺司機，客運公司不敢投標，也因此沒辦法上路、通車。

交通局表示，客運公車司機離職潮發生在疫情期間，因為營運量大幅萎縮，加上貨運業績熱缺司機，客運司機離職投入貨運或其他行業後，即使疫情結束，也因為客運司機要面對客訴、載客安區等風險比較高的工作環境，離職後往往就不想回來。