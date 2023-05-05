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桃園公車司機缺很大 增班、新路線免談 市府要調高津貼

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
彭俊豪議員服務處今年初還和交通局會勘青埔環線，沒想到因為缺司機環線沒辦法上路。圖／彭俊豪市議員提供
彭俊豪議員服務處今年初還和交通局會勘青埔環線，沒想到因為缺司機環線沒辦法上路。圖／彭俊豪市議員提供

桃園市議員彭俊豪今天上午在議會總質詢指出，中壢青埔地區人口快速增加，但是對外交通不方便，市府規畫好環線客運原本今年2月要上路，沒想到碰上司機荒，環線就這樣動不了夭折。他調查統計疫情後，桃園市各家客運缺司機最多時合計近300名，很多路線因此沒辦法增班，新路線像青埔環線更因此動彈不得，上班族、學生和生活圈民眾深受其害。

張善政市長答詢時坦言確實有彭俊豪說的情形，先前已經增加客運司機6000元的津貼，其中4000元市府直接編預算補助，另外2000元是要求客運業者從票價、運價之間的差額利潤分給司機，市府已經研擬再調高運價，讓客運公司能享有更多的差額補貼，進而提高司機的津貼。

交通局長張新福說明，到5月初，各家客運司機缺額合計251名，缺司機的情況會造成客運公司無法增班，尖峰時段不能增加班次，連帶影響上班族搭公車造成不便，日前學校學生專車也因為缺司機影響出車，還有好幾條新的路線像青埔環線，因為缺司機，客運公司不敢投標，也因此沒辦法上路、通車。

交通局表示，客運公車司機離職潮發生在疫情期間，因為營運量大幅萎縮，加上貨運業績熱缺司機，客運司機離職投入貨運或其他行業後，即使疫情結束，也因為客運司機要面對客訴、載客安區等風險比較高的工作環境，離職後往往就不想回來。

張新福指出，交通局已經在研礙調高客運公車司機津貼，希望能從目前的6000元往1萬元的目標調高，接近和新北、台北1萬3000元的差距，其中由市政府補助的4000元年底前就可以調高 ，至於票差補貼的部分因為有預算等法規限制要到明年實施。另外，交通部公路總局也提出「公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案」，每位司機最高補助13萬7273元訓練費，訓練期間還有生活津貼，5月27日會在桃園辦徵才。

中壢區青埔環線原已規畫好，因為缺司機沒辦法通車。圖／彭俊豪市議員提供
中壢區青埔環線原已規畫好，因為缺司機沒辦法通車。圖／彭俊豪市議員提供
彭俊豪議員要求市政府趕快解決客運公車嚴重缺司機的問題。記者鄭國樑／翻攝
彭俊豪議員要求市政府趕快解決客運公車嚴重缺司機的問題。記者鄭國樑／翻攝

公共運輸

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