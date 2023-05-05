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路霸！報廢車占用道路近十年 今相關單位終到場查處

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
該輛停放路肩報廢車，占用道路且很突兀，路邊白線被消失到此中斷，確實有影響交通疑慮。圖／康世緯提供
該輛停放路肩報廢車，占用道路且很突兀，路邊白線被消失到此中斷，確實有影響交通疑慮。圖／康世緯提供

路邊白線到此中斷！苗栗縣通霄鎮忠孝路一處彎道，因1輛報廢車輛占用道路，路邊白線被消失，妨害交通嚴重，但長達近十年「路霸」，遲未見公權力介入處理，里民敢怒不敢言；直到今天上午經通東里長康世緯通報環保局及警方到場查處，將在7天內完成拖離作業。

今天上午9點多，警方到場確認該報廢車車籍早已註銷，有妨害交通疑慮，環保局也立案，將知會拖吊車，7天內將報廢車拖離現場。

去年新上任里長康世緯說，該車是對面70多歲的林姓婦人所有，車子前後還擺放盆栽，長期占用道路，因剛好是彎道處，遮蔽視線，曾多次造成騎車里民路過時，因突然閃避遭遇會車發生事故，向林婦反映，但她都置之不理甚至惡言相向。

他說，忠孝路路幅原本就不寬，以前大家都鄉愿怕得罪人，未正視問題，最近整理道路周邊路樹雜草，認為停放的報廢車，明顯占用道路且很突兀，影響交通甚鉅，才請相關單位處理，盼能恢復交通順暢，還給里民一個安全的用路權

今天上午9點多，環保局及警方到場查處，環保局將依法於7天內將該報廢車拖離現場。圖／康世緯提供
今天上午9點多，環保局及警方到場查處，環保局將依法於7天內將該報廢車拖離現場。圖／康世緯提供

路權 路樹

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