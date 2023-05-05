路霸！報廢車占用道路近十年 今相關單位終到場查處

路邊白線到此中斷！苗栗縣通霄鎮忠孝路一處彎道，因1輛報廢車輛占用道路，路邊白線被消失，妨害交通嚴重，但長達近十年「路霸」，遲未見公權力介入處理，里民敢怒不敢言；直到今天上午經通東里長康世緯通報環保局及警方到場查處，將在7天內完成拖離作業。

今天上午9點多，警方到場確認該報廢車車籍早已註銷，有妨害交通疑慮，環保局也立案，將知會拖吊車，7天內將報廢車拖離現場。

去年新上任里長康世緯說，該車是對面70多歲的林姓婦人所有，車子前後還擺放盆栽，長期占用道路，因剛好是彎道處，遮蔽視線，曾多次造成騎車里民路過時，因突然閃避遭遇會車發生事故，向林婦反映，但她都置之不理甚至惡言相向。