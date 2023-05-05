楊文科赴議會施政報告 反生命園區自救會場外抗議

新竹縣長楊文科今天上午赴新竹縣議會施政報告，剛抵達議會大門，就遭到手舉標語的新竹縣反生命紀念園區自救會成員抗議，不斷對楊文科高喊「不撤案就下台」，不過楊文科並未理會，快速步入議場，令自救會成員大為不滿。

楊文科今接受媒體訪問，回應湖口鄉公所撤回新竹縣府4筆國有地使用一案，楊文科指出該4筆國有地原本就是道路用地，新竹縣府經公所取得土地使用，也是用在道路建設方便出入生命園區，因此並沒有使用目的不符的問題。

楊文科說明，土地所有權仍在國有財產署，而湖口鄉公所只是管理單位，新竹縣府取得公所土地使用同意，並不是處分這4筆國有地，因當中並沒有牽涉土地撥用或買賣，且未來建成道路也是供公眾通行。

楊文科對現任湖口鄉公所及現任鄉長吳淑君推翻前任鄉長林志華的決定，感到十分難過與不滿，更不滿湖口鄉公所在沒有事先知會新竹縣府的情況下，就擅自作主發公文回覆國產署及縣府撤回土地使用權。

新竹縣反生命紀念園區自救會今上午到議會場外集結要向楊文科喊話撤案，隨後也進入議會中旁聽楊文科施政報告，其中更有自救會成員因得不到縣長正面回應，當場淚灑現場，更氣得要求楊文科應該下台。

新竹縣湖口反縣立生命園區自救會發布聲明質疑楊文科執意裝傻想蒙混過關或對法令認識不清，批評楊文科胡亂發言，自救會對楊文科的發言感到遺憾。

自救會提出3點呼籲，第一是要求楊文科公開2021年12月22日湖口鄉公所與新竹縣府之間簽訂的4筆土地使用同意書完整內容，以受公評；第二要求楊文科說明，依據國產法，非公用財產得供各機關短期借用，其借用期間不得超過3個月，借用土地不得供建築使用，且借用程序應徵得管理機關同意；第三要求新竹縣府說明，是否公所以同意書方式供縣府使用該4筆土地，除已超過借用期限外，也未依國產法完成報核程序。