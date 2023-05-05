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新竹市Youbike新設30站站點出爐 6月底前突破百站

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天舉行Youbike突破百站記者會，市長高虹安騎單車。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉行Youbike突破百站記者會，市長高虹安騎單車。記者張裕珍／攝影

新竹市建置公共自行車Youbike以來累計騎乘人數超過815萬人次，市長高虹安今天宣布Youbike2.0新設30站將於6月底前全數完成啟用，合計既有站點72站，全市Youbike站點總數將突破100站大關。Youbike1.0也將全面轉為Youbike2.0，民眾通勤、通學、遊憩租借更方便。

新竹市政府今天舉行Youbike突破百站記者會，並公布30站新設站點主要是深入住宅區、學校周邊、辦公場所並增加觀光區站點，以縮短站點間距離，同時增加學校站點如新竹女中、磐石高中、三民國小、中華大學、交大博愛校區等，讓學生族群在使用公共自行車更為方便。

市長高虹安、微笑單車董事長劉麗珠今天都出席記者會，並從芙洛麗飯店騎Youbike到附近的熱門站點新竹巨城購物中心。

高虹安說，為了2050淨零碳排目標努力，運輸是重要一環，Youbike使用族群以學生居多，去年選舉期間就接到竹中、竹女學生反映希望Youbike在上學時間能更好租借，她上任後以提升廣度與方便性為目標，也特別提醒交通處提升道路環境安全。

劉麗珠也說明，微笑單車公司會盡力調度車輛，讓使用者開心出門、快樂回家，新竹市是小而美城市，一百站不是終點，希望未來大家能逐漸適應運用大眾運輸工具出門、通學通勤，達到節能減排目標。

竹市府統計，疫情趨緩後，本市Youbike使用率也逐步提升，今年1至4月累計超過43萬人次，總騎乘人數超過815萬人次，顯示Youbike已成為許多民眾生活中不可或缺的一部份。

交通處長倪茂榮表示，既有49站YouBike1.0於6月底前全部升級為Youbike2.0，新設站點30站規畫已完成，以縮短站點間距離及填補站點間空隙為原則，未來市府將持續傾聽民意，透過建案開發由民間捐贈設置站點，滿足民眾的使用需求。

新站30站Youbike2.0近月將展開設置，因為不用拉電，6月底前將陸續開通啟用，舊站點也將全面更新為Youbike2.0，民眾借還車無須再考慮新舊系統問題，市府6月底也將投入新車400輛，方便民眾騎乘。

此外，目前市府團隊緊鑼密鼓籌備的大眾運輸月票專案，內容亦將納入Youbike，透過結合各種大眾運輸工具，提供市民們第一哩及最後一哩路服務，除提升公共運輸使用率外，更讓民眾大幅節省荷包支出，達成雙贏。

新竹市政府今天舉行Youbike突破百站記者會，新竹女中熱舞社學生表演。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉行Youbike突破百站記者會，新竹女中熱舞社學生表演。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉行Youbike突破百站記者會，市長高虹安騎單車。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉行Youbike突破百站記者會，市長高虹安騎單車。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉行Youbike突破百站記者會，市長高虹安與微笑單車董事長劉麗珠等人騎單車。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉行Youbike突破百站記者會，市長高虹安與微笑單車董事長劉麗珠等人騎單車。記者張裕珍／攝影
新竹市新設Youbike30站站點出爐。圖／竹市府提供
新竹市新設Youbike30站站點出爐。圖／竹市府提供
市長高虹安、微笑單車董事長劉麗珠今天都出席記者會，並從芙洛麗飯店騎Youbike到附近的熱門站點新竹巨城購物中心。記者張裕珍／攝影
市長高虹安、微笑單車董事長劉麗珠今天都出席記者會，並從芙洛麗飯店騎Youbike到附近的熱門站點新竹巨城購物中心。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉行Youbike突破百站記者會。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉行Youbike突破百站記者會。記者張裕珍／攝影

新竹 高虹安 單車

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