感恩會為邱鎮軍造勢 徐志榮：擔心徐耀昌參選會受傷害

苗栗縣國民黨立委徐志榮今晚在頭份市辦感恩餐會，也為他支持的立委接棒人選苗栗市長邱鎮軍造勢，與會地方幹部、基層人士喊出「世代交替、苗栗前進」口號，請託大家在電話民調唯一支持邱鎮軍，爭取在黨內初選出線。

國民黨苗栗第二選區立委提名人選將在5月14日至16日三天進行電話全民調，登記角逐提名者包括前縣長徐耀昌、現任苗栗市長邱鎮軍2人，民調方式確定後，雙方都透過網路公布訊息爭取選民支持，也各自展開拜會行程，爭取支持。

今晚餐會邀請徐志榮在頭份、三灣、南庄等地的幹部、村里長等基層人士，徐志榮致詞時強調他不是忘恩負義的人，當初他從前縣長徐耀昌接棒擔任立委，徐耀昌每次選舉他都力挺，他選舉時徐縣長也是力挺到底，今天到頭份徐耀昌的「本命區」拜託大家支持邱鎮軍，心裡也很煎熬，但想到南投前縣長林明溱擔任過兩屆立委、兩屆縣長，這次南投立委補選卻遭滑鐵盧，徐前縣長如果代表苗栗第二選區國民黨參選立委，他不知結果會如何，但很有出現南投的情況，他很擔心徐耀昌會因此受到傷害。

邱鎮軍表示，心裡很希望徐志榮繼續連任，他做完兩任市長後再接棒，地方政壇比較不會亂套，但徐委員有自己生涯規畫，不願再選，溝通後他因此決定參選，過程中也與徐前縣長、鍾東錦縣長聯繫，徐耀昌擔任2屆頭份鎮長、4屆立委及2屆縣長，非常優秀也是黨內資深大老，會突然出來登記參選他也很意外。

邱鎮軍強調，從政以來沒未想過會與徐前縣長對上，但既然大家都已登記，就要按黨內機制走完過程，這也是對支持者的負責態度，當然他也希望苗栗能世代交替，讓年輕人有機會，他如果擔任兩屆立委後沒有其他選擇，也會交棒由年輕人來改變苗栗，期盼大家電話民調時支持他，給年輕人機會。

國民黨苗栗第二選立委黨內初選即將進行電話民調，徐耀昌日前也已在苗栗市辦過幹部會議，並有縣長鍾東錦、議長李文斌的表態支持，喊出「苗栗願景、榮耀前行」、「勤奮活力、歷練成就」強調自己有四年級生的歷練、六年級生的勤奮和八年級生的活力，對於苗栗他深感責任未了，重披戰袍也請懇請鄉親支持。