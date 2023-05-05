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虎頭山垃圾場 暫無法封閉
位於桃園市虎頭山的桃園區會稽垃圾掩埋場頻傳火警，3月14日凌晨大火造成多日空氣汙染，民怨不斷，議員凌濤昨質詢要求市府封場、遷移；市長張善政昨說，觀音生質能中心尚未啟用，掩埋場暫無法封閉，環保局長陳世偉表示已在所有掩埋場加裝儀器監測，以及每月消防演練預防災害。
凌濤說，會稽垃圾掩埋場雖然只堆放大型廢棄家具，但掩埋場坐落風景區與人口密集區，鄰近行政園區不合理，且不只一次火警，民眾已經難以忍受，要求市府訂出具體遷移或封閉時程。
市長張善政回應，因為觀音生質能中心尚未啟用，加上會稽掩埋場仍有暫置廢棄家具功能，短時間不能封閉。待生質能中心正式啟用後，將優先處理會稽掩埋場垃圾，逐步去化、活化。
但這樣的說法，凌濤無法接受，憂心掩埋場如不定時炸彈，「民眾不知道還要忍多久？」環保局長陳世偉允諾將向環保署爭取經費年底完成綠美化，屆時會稽掩埋場就要停止堆置，保持綠化風貌。
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