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龍騰斷橋加固 懶人包釋疑

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗三義舊山線龍騰斷橋近期展開的緊急加固工程，被抨擊「醜爆了」，縣府昨天重申鋼構加固為「過渡性設施」，階段目標是減低損害程度，未來在加固工程完成後，將加速與斷橋的古蹟所有權人台鐵局規畫編列預算，爭取中央補助以利後續調查及整體修復。

苗栗縣文化觀光局說明，斷橋古蹟已出現大範圍結構問題，如不緊急進行加固，在磚塊陸續掉落情況下，恐危害民眾安全。依文資法第24條，修復計畫必要時得採用現代科技與工法，以增加抗震、防災等機能及存續年限，加固工程以不傷及古蹟本體的可逆性工法施作，保全文資價值。

立委陳超明服務處執行長邱俐俐昨也赴斷橋現場了解，她認為古蹟保存必須謹慎，建議保固工程現場應設置解說牌，告知工程緣由、採取工法及效果，後續也將全力協助縣府向中央爭取經費補助。

文觀局趕製「懶人包」，將透過圖卡、Q&A、各地世界遺產加固方式跟外界說明，並將附上加固鋼梁塗裝後的示意圖，盼化解民眾疑慮，今天也將開會邀學者專家討論龍騰斷橋相關議題。

台南市結構工程技師公會理事長施忠賢認為，古蹟修復補強可於外部增加構件，但會影響外貌，如果不想影響外貌可在古蹟本體植入或崁入鋼棒、碳纖維等加固構件，但缺點是沒有可逆性。

龍騰斷橋 古蹟

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