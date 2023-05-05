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蓬萊溪步道垃圾 露營區濫倒送偵辦

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣南庄鄉蓬萊溪護魚步道大量垃圾，最近查出是露營區亂倒。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣南庄鄉蓬萊溪護魚步道大量垃圾，最近查出是露營區亂倒。圖／苗栗縣環保局提供

苗栗縣南庄鄉熱門景點蓬萊溪護魚步道近日被發現遭棄置大量垃圾，縣府環保局接獲縣議員陳光軒反映，會勘查出竟是鄰近的露營區濫倒，頻率高達「一周一次」。縣府環保局依違反廢棄物清理法將行為人函送苗栗地檢署偵辦，業者也連忙道歉，並雇工清除垃圾。

蓬萊溪護魚步道生態豐富，當地居民努力維護溪流生態，未料護魚步道竟被棄置大量垃圾，讓居民痛心。

縣府環保局前天會同鄉公所、警方會勘、破袋檢查，發現黑色塑膠袋內全是遊客的生活垃圾及廚餘等物，並依地緣關係查訪，追出竟是露營區亂倒垃圾。

闖禍的露營區員工看到警方找上門，坦承從去年底開始每周一次將露營區內垃圾載到護魚步道附近丟棄，露營區業者接到警方電話，才知露營區清潔人員被移送法辦，並在臉書粉絲專頁發文致歉，表示督導不周，後續會負起責任，還強調自己很喜歡南庄蓬萊，對此事深感痛心。

縣府環保局表示，露營區垃圾屬於事業廢棄物，可採付費委託鄉公所代為清運，但這家露營區並未委託鄉公所處理，濫倒垃圾的行為已觸法，將由警方依違反廢棄物清理法函送苗栗地檢署偵辦。

露營區 廢棄物 南庄

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