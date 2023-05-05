機捷尖峰擠沙丁魚 拚8月增班

疫情趨緩，桃園機場捷運今年3月運量達242萬2946人次，較2月成長約40萬人次。但有民眾向民代陳情尖峰時刻班距仍長達15分鐘，置身車廂如「擠沙丁魚」，希望增班。桃捷董事長沈志藏回應，正在訓練司機員，預計8月中恢復至疫情前「直達車、普通車交錯約7分鐘1班車的發車水準。」

龜山區議員李宗豪說，台北捷運尖峰時段為早上7點至9點、晚上5點至7點半，約4至6分鐘一班，但桃園機場捷運早上時段都是15分鐘一班，僅新增早上7點36分的加班車，不少在A7體育大學站上車的通勤族反映班次太少，無法有效疏運上班的人潮，希望增開班次。

桃捷公司董事長沈志藏說明，先前疫情減班，部分司機員離職，今年4月有招考13名司機員，預計8月中訓練完成，屆時將可恢復到疫情前班次，普通車、直達車交錯約7分鐘1班。

沈志藏也強調，當務之急是要恢復疫情前的目標，桃捷車隊現有直達車11輛、普通車20輛，應可以滿足旅運需求。因桃捷公司負債30億元，仍屬於虧損狀態，目前沒有自主採購列車的計畫。

桃捷公司公共事務室經理席艷俠表示，2019年司機員平均在職人數為156人，今年1至4月司機員平均在職人數135人，後續會視營運狀況增補人力，依目前的人力和列車數，可維持疫情前的班距。