聽新聞
test
0:00 / 0:00

機捷尖峰擠沙丁魚 拚8月增班

聯合報／ 記者陳右豪／桃園報導
桃園機場捷運A7體育大學站尖峰時間車廂擁擠，有民眾向民代陳情希望增開加班車。圖／議員李宗豪辦公室提供
桃園機場捷運A7體育大學站尖峰時間車廂擁擠，有民眾向民代陳情希望增開加班車。圖／議員李宗豪辦公室提供

疫情趨緩，桃園機場捷運今年3月運量達242萬2946人次，較2月成長約40萬人次。但有民眾向民代陳情尖峰時刻班距仍長達15分鐘，置身車廂如「擠沙丁魚」，希望增班。桃捷董事長沈志藏回應，正在訓練司機員，預計8月中恢復至疫情前「直達車、普通車交錯約7分鐘1班車的發車水準。」

龜山區議員李宗豪說，台北捷運尖峰時段為早上7點至9點、晚上5點至7點半，約4至6分鐘一班，但桃園機場捷運早上時段都是15分鐘一班，僅新增早上7點36分的加班車，不少在A7體育大學站上車的通勤族反映班次太少，無法有效疏運上班的人潮，希望增開班次。

桃捷公司董事長沈志藏說明，先前疫情減班，部分司機員離職，今年4月有招考13名司機員，預計8月中訓練完成，屆時將可恢復到疫情前班次，普通車、直達車交錯約7分鐘1班。

沈志藏也強調，當務之急是要恢復疫情前的目標，桃捷車隊現有直達車11輛、普通車20輛，應可以滿足旅運需求。因桃捷公司負債30億元，仍屬於虧損狀態，目前沒有自主採購列車的計畫。

桃捷公司公共事務室經理席艷俠表示，2019年司機員平均在職人數為156人，今年1至4月司機員平均在職人數135人，後續會視營運狀況增補人力，依目前的人力和列車數，可維持疫情前的班距。

機場捷運 疫情 桃捷

延伸閱讀

真的需要嗎？他憂台南蓋捷運會虧錢 網卻狂推：若通車這2族群超便利

機捷又遭隨機殺人威脅 要求「撤銷對顏寬恒的起訴」

接獲隨機攻擊訊息 桃捷：加強巡檢未發現異樣

機捷又受威脅 不明男子稱要在車廂無差別攻擊

相關新聞

鄉公所撤用地 湖口生命園區生變

新竹縣政府規畫興建湖口生命紀念園區計畫引發地方反彈，湖口鄉公所前天突然撤銷同意縣府4筆國有地的土地使用權，雖僅占園區總面...

十八尖山踏青季 5月周日遊

新竹市政府今年首度舉辦十八尖山踏青季，5月一連4個周日早上都有系列活動，市長高虹安昨天還大跳「花朵舞」為踏青季宣傳，歡迎...

機捷尖峰擠沙丁魚 拚8月增班

疫情趨緩，桃園機場捷運今年3月運量達242萬2946人次，較2月成長約40萬人次。但有民眾向民代陳情尖峰時刻班距仍長達1...

蓬萊溪步道垃圾 露營區濫倒送偵辦

苗栗縣南庄鄉熱門景點蓬萊溪護魚步道近日被發現遭棄置大量垃圾，縣府環保局接獲縣議員陳光軒反映，會勘查出竟是鄰近的露營區濫倒...

龍騰斷橋加固 懶人包釋疑

苗栗三義舊山線龍騰斷橋近期展開的緊急加固工程，被抨擊「醜爆了」，縣府昨天重申鋼構加固為「過渡性設施」，階段目標是減低損害...

虎頭山垃圾場 暫無法封閉

位於桃園市虎頭山的桃園區會稽垃圾掩埋場頻傳火警，3月14日凌晨大火造成多日空氣汙染，民怨不斷，議員凌濤昨質詢要求市府封場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦