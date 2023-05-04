桃園城市紀錄片首獎33萬元 即日起至6月可觀影

「2022至2023桃園城市紀錄片」今舉辦培訓班頒獎典禮暨影展開幕記者會，其中今年進階組首獎為學員陳清和的作品「將手」，榮獲總獎金33萬元；而系列影展活動今起至6月1日止，每場放映皆安排導演或製作團隊映後座談，歡迎有興趣民眾至中壢光影電影館及中央大學107電影院觀賞。

桃園城市紀錄片邁入第10屆，今年的作品不論是從個人角度出發或關懷社會議題層面，題材相當的多元，拍攝了許多桃園的在地故事。桃園市政府文化局表示，用攝影機說桃園的故事一直是桃園城市紀錄片的核心理念，隨著紀錄片徵選暨培訓已來到第10個年頭，至今也已累積90多部作品。透過導演視角關心以及對腳下這塊土地的連結，並讓桃園城市紀錄片成為華語紀錄片的重要基地。

桃園城市紀錄片徵選環節為透過初審、提案工作坊的加強及複審評審後，選出每組各5位及1位備選導演，共12位成為本屆學員，經過幾個月的課程及監製監督後，學員們完成影片，最後在決審選出得獎者。進階組報名者須具有短片或短片以上的相關製作經驗；基礎組則為開放有興趣的素人導演或是曾經參加過基礎組的學員們報名參加。

桃園市副市長蘇俊賓今頒獎指出，桃園是全台灣最有特色的地方之一，不僅是都會原住民第一大城，移工、移民的比例最高，還有90萬客家族群及100多萬閩南族群，不同型態的文化震盪出城市的多元性，期許創作者們從不同切面把桃園美好、有意思的味道放進紀錄片中，讓更多人看見桃園的故事。

系列影展活動今起至6月1日止，共分為桃園城市紀錄片入選影片、城市剖面與追憶旅程等3大主題，每個場次皆會邀請業界紀錄片導演的映後觀摩講座，與觀眾交流對談，歡迎有興趣民眾至中壢光影電影館及中央大學107電影院觀賞。