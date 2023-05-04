強化土方交換作業 國3增設八德交流道環評初審通過

為紓解桃園大溪及八德交通壅塞問題，交通部高公局欲在國道3號增設桃園八德交流道，除針對先前環委要求強化交流道與地方聯絡道興建工程管理權責劃分、研提具體全量抵換規畫、空品監測點改成桃園農民之家外，也承諾將交流道與聯絡道2工程單位做界線區分，避免土方混淆，環委則建議強化土方交換具體規畫及鄰近道路交通影響減輕措施，本案修正後通過，後續提送至環評大會。

環保署今召開「國道3號增設桃園八德交流道工程環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位交通部高公局說明，此案位於國3中心里程約57k附近，行政區涉及桃園市大溪區、新北市鶯歌區。考量桃園八德區發展迅速，欲在鶯歌系統交流道及大溪交流道之間，增設一處交流道，除可抒解國2大湳、國3大溪交流道負荷，也能提升區域國道服務可及性，並改善台地形兩側地區道路及高速公路連結。

高公局表示，增設的交流道將採雙苜蓿葉型交流道（匝道／匝環道）銜接連絡道（由桃市府辦理）通往台4線及大鶯路，交流道採單、雙車道設計，長度約3.4公里；輔助車道部分，國3鶯歌系統至八德路段主線（雙向8車道）配合交通需求，兩側各增設1輔助車道為雙向10車道，長度約1.3公里。

針對環委先前的要求，高公局表示，已本案交流道、輔助車道興建與地方連絡道興設工程介面與管理權責劃分，未來將透過機關協商包含工區圍籬、施工便道建置、工區出入口及道路環境保護維護責任區；連絡道與交流道匝道橋梁結構工程範圍及施工順序。

另外，絡道挖填平衡剩餘土石方以公共工程交換利用優先提供交流道工程使用；施工期程如可配合，前述土方可置於交流道土方暫置區堆置，暫置區設置施工圍籬及出入口攝錄影監 視、管制人員等，管制運土車輛進出。

高公局指出，區域路網運輸配套規畫部分，新增交流道以新闢聯絡道銜接台4線、豐德路及大鶯路，目標年區域道路服務水準可維持在D級以上；新增出口匝道經號誌模擬分析，服務水準皆可維持在C級，應無停等車流回堵影響；另施工（含施工前）及營運期間的空品監測位置，從原國防大學點為改以桃園榮民之家取代。

會議中，多數環委均因此案與桃園市政府新闢聯絡道工程重疊，土分運送問題有疑慮，要求高公局強化本案與周邊聯絡道工程的土方交換作業具體規畫，包含地表逕流等環境影響減輕措施，並針對借土回填土方部分，要求評估出土單位提供檢測報告的可行性。