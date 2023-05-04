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竹北5億新建市場喊卡 鄭朝方：容積率30%規畫不符使用

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市代表會今天進行總質詢，市長鄭朝方（左起）、主秘張瑞龍會後和代表游雅婷、何宜芯討論市政狀況。記者郭政芬／攝影
竹北市代表會今天進行總質詢，市長鄭朝方（左起）、主秘張瑞龍會後和代表游雅婷、何宜芯討論市政狀況。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市公所總投資約5.54億元的東區市場新建工程，去年11月動工後工程卻停擺，暫緩施工，竹北市長鄭朝方今天回應，東區市場需再整體規畫，外部結合附近的頭前溪場域，內部增加演藝、青創與臨托等空間，讓東區市場發揮最大效益，也更能符合民眾的期待。

竹北市代表會今天進行總質詢，代表范格菱詢問東區市場的規畫期程，她指出在地居民希望有方便購買新鮮、在地的食材，東區雖有現代化的超市，但居民仍期待傳統市場，以及多功能的展館，例如親子館等靈活空間。

鄭朝方回應，因應政府2050年淨零、減碳的永續目標，東區市場要調整規畫，新增節能智慧的元素，重新規畫設計有其必要性。加上此案的建蔽率和容積率，受限於原來的預算，容積率只有使用30%，建物僅規畫一樓半，他認為需要降低建蔽率、提升容積率，市公所也要向中央爭取更多經費挹注。

東區市場基地位於竹北興隆路與自強南路口經國橋下，提案後歷經多年籌備，以公共設施多目標使用，未來將引進民間企業經營。

鄭朝方認為原本的規畫不符合使用，正盤點東區市場附近場域，他表示市場附近有頭前溪，可整合為河岸園區，讓東區市場不只是市場，能整合周邊的環境。以及竹北的演藝空間不足，竹北學生團體要演出音樂、展演卻沒有場地，這次規畫要納入展演中心。

此外，竹北區還沒有臨托業務，東區市場也規畫親子臨托、青創等空間，這些都會多面向考量，謹慎評估，期讓新建的東區市場發揮最大效益，也更能符合民眾的期待。

竹北「東區市場」基地位於自強南路、東平里集會所旁。圖／本報資料照片
竹北「東區市場」基地位於自強南路、東平里集會所旁。圖／本報資料照片

鄭朝方 青創 新竹 減碳 傳統市場

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