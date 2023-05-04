母親節公益商品銷售不到5成與桃園郵政合作ｉ郵箱送禮

母親節將近，真善美社會福利基金會今年持續推出憨兒手作玫瑰花，原以為走過疫情陰霾銷售量會增加，不過截至目前為止，手做玫瑰花僅銷售3450支，而準備的數量約2萬支，今特別和合作14年的中華郵政桃園總局共同推廣，感謝郵局免費幫忙銷售，即日起至8日止，凡至中壢地區郵局認購憨兒公益禮盒，滿千元就能免費使用i郵箱。

桃園郵局支持公益不遺餘力，連續第14年幫忙真善美社會福利基金會推廣商品，更連續9年不中斷合作，今年聯合中壢、平鎮、內壢、新屋共32支局一起推廣憨兒手工玫瑰花。

真善美社會福利基金會表示，服務的憨兒平均智能只有3至9歲，能製作的義賣品，很難有什麼樣的變化性，但折玫瑰花對憨兒而言，卻具有相當的意義，除了訓練手指的靈活度，也是延緩老化的一項課程，為母親節義賣活動，憨兒努力折2萬朵花，希望能和大家分享成果，但推廣卻是愈來愈困難，距離母親節將近，成效仍不佳。

桃園郵局中壢地區團隊，為幫忙憨兒手作玫瑰花不要滯銷，除了32家支局響應推廣外，更端出超便民的福利，即日起至8日止，凡至中壢地區郵局認購憨兒公益禮盒，滿千元就能免費使用i郵箱。

桃園總局副局長連千惠表示「i郵箱能提供24小時全年無休的自助取郵件服務，現在的年輕人都很忙碌，如果能購買憨兒公益商品寄給媽媽，相信媽媽一定會覺得有意義，同時還能感受，用郵智能的新體驗，邀請大家一同攜手努力做善事。今現場憨兒慶芳也使用ｉ郵箱，親手寄送禮盒給媽媽。