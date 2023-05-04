竹南鎮21位模範母親及2位孝行楷模 周六舉辦表揚大會

苗栗縣竹南鎮112年模範母親暨孝行楷模表揚大會，即將在周六登場；公所表示，本年度共選出21位模範母親及2位孝行楷模代表，將由鎮長方進興親自祝賀及表揚。

竹南鎮今年模範母親暨孝行楷模表揚大會由苗栗縣竹南青溪婦女協會承辦，受表揚者分別由各里辦公處、鎮民代表會及承辦社團推薦，本年度共選出21位模範母親及2位孝行楷模代表，皆為各里之模範。

模範母親名單如下：鎮民代表會-曾秀蓁、中華里-李瓊玥、海口里-林陳春梅、聖福里-林玉燕、中港里-吳錦麗、新南里-謝玉英、大埔里-林含笑、龍山里-陳顏雪玉、正南里-蔡秀蘭、竹南里-黃秀琴(縣表揚)、龍鳳里-蔡寶鳳、營盤里-鄧謝綉春、天文里-萬秀雲、中英里-許葉春玉、大厝里-林月鳳、港墘里-郭春蘭、中美里-陳林香蘭、佳興里-陳玉嬌、公義里-林美綢、山佳里-徐吳秀春、竹南青溪婦女協會-江彭新妹。

孝行楷模代表則有聖福里-林鳳蓮(縣表揚)、正南里-黃舟莉兩位。鎮長方進興表示，預定周六上午9點在公所三樓演藝廳舉辦模範母親暨孝行楷模代表表揚大會，歡迎每個家庭成員一起到場慶祝，感受家人的愛與支持，也期盼藉由這樣的活動，營造幸福的家庭氛圍，帶動社會的良善風氣。