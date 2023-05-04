桃園八塊厝民俗藝術村不夠八德 議員要求增加館舍融合
桃園市議會今天上午市政總質詢，議員許家睿指出八德區八塊厝民俗藝術村名不符實，因為「八德」名稱由來為清朝年間8戶人家來此開墾，為八德文化的精髓。八塊厝民俗藝術村雖然有表演藝術、文創工藝、語言推廣、民俗節慶等4個閩南文化館舍，卻沒有呈現在地精神，「夠閩南，不夠八德」，所以說名不符實。
許家睿表示，八塊厝民俗藝術村在大湳森林公園，周遭有許多歷史祠堂建築、埤塘生態環境、2019年也曾舉行過地景藝術節，應全面盤點相關生態、藝術與文化資源，打造八德生態博物館群。
許家睿說，一個完整的博物館，除了展示，也該有典藏、研究、觀光、教育的功能。呼籲文化局應向工務局爭取更多館舍空間，由點到面，以八塊厝民俗藝術村為中心，建立地方創生文化品牌。
許家睿也在議事堂展示在地耆老收集的捕毛蟹簍文物，休息時間還在議場引起一陣騷動，副議長李曉鐘與農業局長陳冠義更現場示範毛蟹簍使用方法，吸引其他局處首長圍觀。許家睿表示，這些文物才是真正展現八德過去農耕社會樣貌的文化資產，希望能夠擴大策展，保存手工技藝；文化局長邱正生允諾將在園區額外爭取四座館舍，提供典藏與資源做整體規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言