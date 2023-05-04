桃園八塊厝民俗藝術村不夠八德 議員要求增加館舍融合

桃園市議會今天上午市政總質詢，議員許家睿指出八德區八塊厝民俗藝術村名不符實，因為「八德」名稱由來為清朝年間8戶人家來此開墾，為八德文化的精髓。八塊厝民俗藝術村雖然有表演藝術、文創工藝、語言推廣、民俗節慶等4個閩南文化館舍，卻沒有呈現在地精神，「夠閩南，不夠八德」，所以說名不符實。

許家睿表示，八塊厝民俗藝術村在大湳森林公園，周遭有許多歷史祠堂建築、埤塘生態環境、2019年也曾舉行過地景藝術節，應全面盤點相關生態、藝術與文化資源，打造八德生態博物館群。

許家睿說，一個完整的博物館，除了展示，也該有典藏、研究、觀光、教育的功能。呼籲文化局應向工務局爭取更多館舍空間，由點到面，以八塊厝民俗藝術村為中心，建立地方創生文化品牌。