蓬萊溪護魚步道區遭濫倒 查出露營區「每周一次」丟包

苗栗縣南庄鄉熱門景點蓬萊溪護魚步道最近發現遭人丟棄大量垃圾，縣議員陳光軒接獲民眾反映通報環保局，5月2日會同鄉公所、頭份警分局會勘 ，查出濫倒垃圾者是鄰近一家露營區人員，警方通知業主及員工到案說明，查出區內員工從 去年底就「每周一次」到步道附近拋棄垃圾，全案將依違反廢棄物清理法第46條，依法可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

20多年前，蓬萊地區居民自發成立巡守隊發起護魚行動，致力維護當地溪流生態，魚群受到保護繁衍數量大增，吸引遊客前往賞魚，欣賞自生態，護魚區在南庄鄉公所、參山國家風景區管理處等單位的協助開闢賞魚步道，打造成熱門的景點。

苗栗縣環保局指出，前天會同鄉公所、警方到現場會勘，並實施破袋檢查，但黑色塑膠袋內都是遊客的生活垃圾及廚餘等物，並未查到明確線索，由於附近無監視器，鄰近住家也少，且垃圾是由鄉公所清運，讓稽查工作一度顯得膠著，警方依地緣關係查訪附近一家露營區，區內負責處理垃圾的員工見警方上門，坦承從去年底開始就每周一次將露營區內的垃圾載運到護魚步道附近丟棄。

環保局表示，露營區的垃圾屬於事業廢棄物，可付費委託鄉公所代為清運，但這家露營區並未委託鄉公所處理，濫倒垃圾的行為已觸法，將由警方依違反廢棄物清理法函送苗栗地檢署偵辦。