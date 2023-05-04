桃園虎頭山垃圾場年底綠化封閉？ 議員：不能再忍

桃園市桃園區會稽垃圾掩埋場（虎頭山）3月14日凌晨大火引發多日空氣汙染，議員凌濤今天上午在議員質詢指出，雖然只堆放大型廢棄家具，但原來是垃圾掩埋場，如今位在風景區內和人口密集區，鄰近行政園區，很不合理，火警不只一次，民眾已經難以忍受，必須趕快遷移。

凌濤要求市府設定會稽掩埋場具體遷移期程，盡速遷移或封閉會稽垃圾掩埋場。市長張善政、副市長蘇俊賓、環保局長陳世偉說明目前因為觀音生質能中心（新焚化爐）還未啟用，加上會稽掩埋場還有暫置廢棄家具的功能，短時間不能封閉。

凌濤認為市府不能允諾封閉日期，這樣民眾不知道要忍多久？舊掩埋場像不定時炸彈隨時有可能再發生火警，嚴重汙染空氣和環境。在凌濤一直逼問下，最後以陳世偉局長提出綠美化的計畫為基準，要求環保局向環保署爭取經費年底完成綠美化工作，到時候會稽掩埋場就要停止堆置，保持綠化的風貌。

張善政說，生質能中心正式啟用後，會是封閉舊掩埋場很好的機會，到時候會把桃園這些主要垃圾場，尤其像會稽，當年設置還不是都會區的情形，會優先處理逐步去化、活化。

凌濤指出，桃園市有7座營運中的舊掩埋場，桃園區設籍人口數45萬7000多人，活動人口更多，會稽垃圾掩埋場負責暫置大型家具，幾乎每年都發生火警，今年3月更引發嚴重空氣汙染。圾掩埋場周圍方圓3公里內幼稚園、國小、國中到高中有18所，還有2圖書館與3家區域醫院，垃圾場明顯不該存在，民眾都要求封閉。

針對封閉或遷多，都發局長江南志表示，確實需要隨都市發展演進逐步調整，不過調整要花時間。蘇俊賓副市長表示火警隔天一早他就到現場，對空氣品質感同身受，會加強協調環保、都發局找出改善對策。

陳世偉未具體承諾封閉期限，但表示已經強化防治作為，包括設置高溫監測器、紅外線偵測儀，消防設施管線不足也重新規劃，還用CCTV即時監視影像了解掩埋場使用現況，也和消防局建立預防、發生時的處置措施。