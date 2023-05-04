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拆遷18年 苗栗市3眷村席開18桌話當年

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
當年聯勤被服廠員工多達600餘人，工作場面壯觀。圖／唐國華提供
當年聯勤被服廠員工多達600餘人，工作場面壯觀。圖／唐國華提供

苗栗地方法院一帶過去聯勤被服廠周邊袍澤新村、明駝新村、篤行新村，2005年拆遷，400多戶散居各地，5月7日將首辦聚餐，回味當年被服廠44節金龍，及竹籬笆內的人情味。

袍澤新村、明駝新村、篤行新村聚餐5月7日上午9點至下午3點，在苗栗市水源里社區活動中心登場，籌辦小組苗栗縣議員禹耀昌、苗栗市民代表會副主席王封台等人，邀集3個多月，反應相當熱烈，預計席開18桌。

聯勤被服廠及3處眷村當年的盛況，是許多苗栗市民共同回憶，王封台的父親生前是騎兵連，1949年來台，插竹籬笆圍地，1969年至1994年在袍澤新村旁開饅頭、包子店，他印象深刻，因榮民習慣麵食，每到過年他與父親就是接力，3天3夜趕工。

王封台說，眷村竹籬笆圍籬，鄰居一舉一動都在眼裡，感情也特別深厚，過年的時候，家家戶戶都是開大門，並準備拿手的臘肉、滷牛肉、滷蛋、滷豆乾等配饅頭，隨時歡迎鄰居，人氣旺也帶來福氣。

至於被服廠，1942年創建在中國大陸四川成都，1944年遷重慶，1948年移南京，1949年到台中市清泉崗，1956年再移苗栗市，1990年裁撤，96歲老榮民唐國華當年擔任被服廠的管理人員，就在台中市與92歲廖秋琴戀愛結婚。

唐國華津津樂道，823砲戰時，金門前線吃緊，被服廠奉命要連夜趕製6000多件軍服，結果600多名一天一夜不睡覺趕工，如時完成任務，而被服廠最有名是44節金龍。

他說，因為布料是被服廠自己生產的，拚場44節巨龍，幾乎年年安排到總統府前國慶日表演，從大年初五一直到元宵節，配合地方民俗出龍遊街炸龍、拜年，更是民眾爭睹，成了春節一大盛事。

苗栗市袍澤新村、明駝新村、篤行新村5月7日辦聚餐，勾起唐國華（左）、廖秀琴（中）夫婦及王封台（右）許多回憶。記者范榮達／攝影
苗栗市袍澤新村、明駝新村、篤行新村5月7日辦聚餐，勾起唐國華（左）、廖秀琴（中）夫婦及王封台（右）許多回憶。記者范榮達／攝影
苗栗市袍澤新村、明駝新村、篤行新村早年竹籬笆，也造就濃濃的人情味。圖／唐國華提供
苗栗市袍澤新村、明駝新村、篤行新村早年竹籬笆，也造就濃濃的人情味。圖／唐國華提供
當年聯勤被服廠的44節金龍，過年出龍炸龍拜年，曾是苗栗市一大盛事。圖／唐國華提供
當年聯勤被服廠的44節金龍，過年出龍炸龍拜年，曾是苗栗市一大盛事。圖／唐國華提供

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