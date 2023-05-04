影／宣傳十八尖山踏青季 高虹安扭腰擺臀大跳花朵舞

新竹市政府今年首度舉辦十八尖山踏青季，將於5月每個周日推出踏青季系列活動，市長高虹安今天在市府大廳替活動宣傳，還扭腰擺臀大跳最近正夯的「花朵舞」。她歡迎市民假日一起漫遊十八尖山，還可參加市集、植物拓印、生態探索導覽等活動。

為了鼓勵民眾走出戶外、親近大自然，竹市府將於5月7日、14日、21日、28日的早上9點到12點在十八尖山舉行踏青季「FUN慢腳步遊山林」系列活動。7日第一周主題為「森林調色盤」多項闖關，近日桐花開，當天還有新竹市客家藝文協會舉辦桐花祭。

市府今天在市府大廳舉辦宣傳活動，邀來高峰社區媽媽舞蹈暖場，高虹安也在主持人力拱之下大跳韓國女子天團BLACKPINK的成員Jisoo的新歌〈FLOWER〉，她跳之前還不忘打趣表示「歌曲版權沒問題吧」，接著率議員與處長一起在台上大跳花朵舞。

高虹安說，十八尖山自然生態豐富，還有涼亭、廣場等休憩設施，她上任後即特別強化綠地、廁所改善等項目，趁著5月舉辦踏青季一連4周安排活動，14日母親節當天還有繪畫母親樣貌等應景活動，希望大家都能踴躍參與，6月也將啟動廁所改善工程。

市府文化局指出，桐花於每年4至5月盛開，市府今年編列經費補助新竹市客家藝文協會在油桐花季節辦理「戀戀桐花祭」，7日當天除了有十八尖山的歷史解說、油桐花介紹、客語100教學，還有精采的表演活動。