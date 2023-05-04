影／宣傳十八尖山踏青季 高虹安扭腰擺臀大跳花朵舞
新竹市政府今年首度舉辦十八尖山踏青季，將於5月每個周日推出踏青季系列活動，市長高虹安今天在市府大廳替活動宣傳，還扭腰擺臀大跳最近正夯的「花朵舞」。她歡迎市民假日一起漫遊十八尖山，還可參加市集、植物拓印、生態探索導覽等活動。
為了鼓勵民眾走出戶外、親近大自然，竹市府將於5月7日、14日、21日、28日的早上9點到12點在十八尖山舉行踏青季「FUN慢腳步遊山林」系列活動。7日第一周主題為「森林調色盤」多項闖關，近日桐花開，當天還有新竹市客家藝文協會舉辦桐花祭。
市府今天在市府大廳舉辦宣傳活動，邀來高峰社區媽媽舞蹈暖場，高虹安也在主持人力拱之下大跳韓國女子天團BLACKPINK的成員Jisoo的新歌〈FLOWER〉，她跳之前還不忘打趣表示「歌曲版權沒問題吧」，接著率議員與處長一起在台上大跳花朵舞。
高虹安說，十八尖山自然生態豐富，還有涼亭、廣場等休憩設施，她上任後即特別強化綠地、廁所改善等項目，趁著5月舉辦踏青季一連4周安排活動，14日母親節當天還有繪畫母親樣貌等應景活動，希望大家都能踴躍參與，6月也將啟動廁所改善工程。
市府文化局指出，桐花於每年4至5月盛開，市府今年編列經費補助新竹市客家藝文協會在油桐花季節辦理「戀戀桐花祭」，7日當天除了有十八尖山的歷史解說、油桐花介紹、客語100教學，還有精采的表演活動。
市府城市行銷處長林正光說，十八尖山踏青季「FUN慢腳步遊山林」系列活動，每周都有不同舞台表演、親子闖關體驗及植栽手作市集，最後2周在高峰植物園也有生態探索的免費導覽。十八尖山踏青季未來希望每年辦理，明年將提前至3到4月搭配十八尖山杜鵑花開舉辦，邀請民眾踏青賞花。詳情可上「新竹市政府」官方粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言