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藍「志玲」連線搶民調 桃園版費芯戰柯志恩呂玉玲回應

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
針對黃敬平不滿攻擊引爆桃園版費芯大戰，國民黨智庫執行長柯志恩（右）與立委呂玉玲（左）回應。記者曾增勳／攝影
針對黃敬平不滿攻擊引爆桃園版費芯大戰，國民黨智庫執行長柯志恩（右）與立委呂玉玲（左）回應。記者曾增勳／攝影

國民黨桃園立委第5選區（平鎮龍潭）初選民調開打，市議員黃敬平、立委呂玉玲爆發「桃園版費芯大戰」，國民黨智庫執行長柯志恩上午與呂玉玲合體在平鎮山子頂市場掃街，針對黃敬平攻擊，柯志恩認為黨內同志砲口應對準民進黨，呂玉玲說，她不用一一回應，呼籲黨內不要放話、不要攻擊，正面選舉和團結國民黨才能重返執政。

國民黨桃園5選區呂玉玲、黃敬平、市議員舒翠玲3人昨天決定初選全民調，將在5月28日至30日進行，不料引發黃敬平不滿呂玉玲陣營放話攻擊，儘管呂玉玲低調回應，並呼籲黨內不要相互攻擊，但是一場「桃園版費芯大戰」已開打，也引起市長張善政、桃園市黨部主委黃敏恭和藍營支持者關切。

今呂玉玲與柯志恩合體，一早前住平鎮區山子頂傳統市場進行掃街拜票，打出「志」「玲」連線，高舉新世代女力第一棒，爭取鄉親月底電話民調支持呂，許多支持者熱情握手。柯志恩說，呂玉玲不管在哪個委員會表現都是戰力十足，時時刻刻都關心平鎮龍潭地方發展，市長選舉時也是成全，對地方關切，對民進黨做很爛的地方強力監督，她決定出來力挺到底。

針對黃敬平不滿攻擊引爆桃園版費芯大戰，呂玉玲呼籲黨內不要放話、也不要攻擊，否則會讓民進黨更加得逞，應用正面能量來選舉、團結，國民黨才會重返執政。柯志恩表示，黨內同志應有一貫精神，未來最大敵人是民進黨，砲口應對準民進黨，不能只看初選，而是大選要選贏，才是最重要的一件事。

國民黨智庫執行長柯志恩（中）與立委呂玉玲（左）合體平鎮市場掃街，爭取民調支持。記者曾增勳／攝影
國民黨智庫執行長柯志恩（中）與立委呂玉玲（左）合體平鎮市場掃街，爭取民調支持。記者曾增勳／攝影
國民黨智庫執行長柯志恩（中）與立委呂玉玲（左）合體平鎮市場掃街，爭取民調支持。記者曾增勳／攝影
國民黨智庫執行長柯志恩（中）與立委呂玉玲（左）合體平鎮市場掃街，爭取民調支持。記者曾增勳／攝影
國民黨智庫執行長柯志恩（右）與立委呂玉玲（左）合體平鎮市場掃街，爭取民調支持。記者曾增勳／攝影
國民黨智庫執行長柯志恩（右）與立委呂玉玲（左）合體平鎮市場掃街，爭取民調支持。記者曾增勳／攝影

呂玉玲 柯志恩

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