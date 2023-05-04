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好消息！新埔褒忠路拓寬獲9.7億補助 改善當地交通瓶頸

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣道117線褒忠路段平日車流量大，縣府獲得中央同意補助新埔鎮褒忠路道路拓寬工程。記者郭政芬／攝影
縣道117線褒忠路段平日車流量大，縣府獲得中央同意補助新埔鎮褒忠路道路拓寬工程。記者郭政芬／攝影

新竹縣長十大交通建設再傳捷報，新埔鎮褒忠路道路拓寬工程4月獲中央同意補助約9億7521萬元，可望改善縣道117線褒忠路段交通瓶頸，後續將再辦理工程設計，預計明年底完成用地徵收，114年初辦理工程發包、施工等作業，最快116年完工。

新竹縣長楊文科表示，他帶領縣府團隊梳理新竹縣整體交通問題，109年元旦正式提出十大交通建設，幾乎涵蓋全縣範圍，迄今已有6案爭取到中央挹注工程施工經費，累計建設補助金額達59億8785萬2千元。

「道路建設是札根打底的基礎工程！」楊文科強調，十大交通完工後，可提升人車通行效率，改善交通瓶頸，帶動地方繁榮發展。

工務處長江良淵表示，新埔鎮褒忠路拓寬改善工程於今年4月獲得公路總局「生活圈道路交通系統建設計畫同意補助約9億7521萬元，其中7億7,042萬元（79％）為中央款，地方配合款2億479萬元（21％）。道路改善長度約1360公尺，計畫路寬為18公尺，拓寬後可改善縣道117線褒忠路段交通瓶頸，提升道路服務水準，並健全區域路網結構，強化竹北、新埔間之交通動線功能。

工務處表示，除了褒忠路拓寬工程，另外還有5案交通工程獲得經費補助，分別是台1線替代道路(118線-台68線)新闢工程，目前第1期工程，也就是中正西路一直到台68武陵斷頭橋，基本設計已送行政院公共工程委員會審議，希望今年盡快發包。

此外，內灣連外道路拓寬工程，目前正檢討工程總經費，增加部分已向交通部提案爭取增加中央補助款；五峰鄉縣道122線43.5K路段改善工程，已召開細部設計審查，目前重新檢討預算中；經國橋道路改善計畫，正依營建署審議基本設計書圖的意見進行修正後，再呈行政院公共工程委員會，新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程，基本設計書圖正送交通部審查中。針對尚未獲補助的4個十大交通建設工程，縣府持續積極爭取中。

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