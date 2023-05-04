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苗栗市公所啟動愛心路燈認養 1盞500元照亮回家的路

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所啟動2023「愛心路燈認養」活動，市長邱鎮軍（右二）感謝認養單位及個人。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所啟動2023「愛心路燈認養」活動，市長邱鎮軍（右二）感謝認養單位及個人。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所啟動2023「愛心路燈認養」活動，全市約8100盞，認養1年1盞路燈500元專款專用，市長邱鎮軍籲請響應，照亮自己也照亮別人安全及平安回家的路。

市公所昨天啟動認養儀式，邱鎮軍表示，認養路燈是種回饋及善心的表現，除維護公共安全，照亮自己也照亮別人外，尚有活化街景、亮化城市之目的，全市路燈約8100盞，每年路燈電費支出450萬元左右，去年認養5659盏，282萬9500元作為繳納電費，汰換節能燈具，讓街道能更明亮、更安全。

市公所指出，長春石化、大千綜合醫院、泳紳企業、大苗栗建設及興得建設等，不間斷認養路燈200盞以上，苗栗市中苗里邱信雄、大同里長楊桂尾，及苗栗縣不動產開發商業同業公會、豪瀧建設、威勝營造、永耀開發、宏傳建設開發、冠翔營造等，認養100盞以上。

認養路燈每盞1年500元，可自行指定認養地點及盞數，依認養人意願張貼愛心貼紙，200盞以上者另製作大型燈箱，市公所歡迎踴躍認養，專線電話037-331915。

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