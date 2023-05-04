桃園楊梅狂抓未禮讓行人 擺脫行人地獄站路口宣導
為擺脫行人地獄，桃園楊梅警分局於上班尖峰時段前往人、車流較為頻繁的路口宣導提醒駕駛人「行車要停讓、行人有保障」，以降低行人交通事故的發生。
楊梅警分局統計，今年1月迄今，舉發「路口不停讓行人」違規計111件，「人行道違規停車」也有350件，警方近日於楊梅區楊新路與大成路口、楊梅火車站附近針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」、「道路障礙」等4大項重點違規項目宣導，希望駕駛人養成行車停讓行人的習慣。
楊梅警分局長張仁傑提醒民眾，全國對於路口交通安全宣導的4項違規態樣大執法取締，希望各位駕駛人遵守交通規則，以維行人安全，也避免遭受處罰。
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