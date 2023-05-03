頭份推中山市場拆建計畫 攤商安置地點仍無共識

苗栗縣頭份市中山市場推動改建工程，市公所規畫在尚順廣場附近「公11」用地作為市場改建期間的臨時市集，但一些攤商希望在原市場周邊的中山路、中正路一帶延伸設置早市攤區，今天透過縣議員陳光軒等民代號召發起「守護頭份大中正商圈」；但市公所認為往市場周邊道路延伸設臨時市集，也有許多反對聲浪，評估還是以公11的地點為佳。

中山市場內、外攤商的安置，由於市公所及攤商都各有意見，目前安置計畫仍難達成共識。

頭份中山市場建物使用逾40年，結構老舊、鋼筋裸露鏽蝕且漏水，市公所委託結構技師公會鑑定為危樓，推動拆除重建計畫，針對改建期間的攤商安置問題，市公所評估後辦說明會，預定在尚順廣場旁的公11用地作為安置攤商的臨時市集。

陳光軒指出，市場改建期間安置攤商原本希望在銀河路，但不符法規，他與數名市民代表前往台北考察市場管理，臨時市集沿中山路往上公園方向延伸的方案，北市府人員依經驗認為可行，攤商希望就近在中山市場周邊接受安置，且認為市公所規畫的臨時市集太遠，且「中繼市場」會改變市民消費習慣，日後市場改建好，原有的中山市場客群也可能已散掉，安置案牽涉中山市場內、外數百攤商生計，希望市公所多方審酌鄉親意見並提升管理方式，打造雙贏局面。

頭份市公所表示，部分攤商憂心的情況，公所能理解，但攤商訴求暫移至鄰近銀河路的方案不符法規，且市場拆除重建過程，大型重車出入頻繁，在原市場周邊道路設臨時市集也不適合，至於往中山路北側延伸的想法，公所也接獲許多店家反對意見。