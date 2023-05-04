竹北調整17里新增75鄰 逾5萬人要註記身分證

新竹縣竹北市人口成長迅速，5年內全市人口增加近4分之1，因此全市有17個里調整行政區域，一次新增75個鄰，超過5萬人要註記身分證，公所呼籲，市民須在今年9月底前完成，否則可能影響申請護照、辦銀行業務，甚至明年總統大選跑錯投票所。

竹北市公所表示，竹北市從5年前18萬人，至今增至近22萬人，鄰長工作負荷超載，經內政部核准，今年4月1日起調整行政區域，全市31里有17里同步鄰里整編，增75鄰。

竹北戶政事務所主任陳建淳表示，預計5萬5964人須進行身分證、戶口名簿更改註記，其中調整幅度最大前3名分別是中興里增加13個鄰、竹北里增加11個鄰及十興里增加10個鄰，全市異動戶數2萬1209戶。

陳建淳指出，民眾若未完成身分證註記，屆時前往領務局申辦護照可能遭擋，前往銀行辦業務也可能出現身分核對不符的情況，甚至明年總統大選會因投開票所更動，導致民眾跑錯地方而無法投票。

為讓超過5萬市民盡快辦理身分證註記，戶政事務所每周六將駐點各里集會所或部分社區大樓大廳，民眾不必到戶政所，就可由本人或家人代辦。