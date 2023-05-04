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山坡地開發釀災 苗縣府祭鐵腕開罰
苗栗縣上月20日豪大雨造成多處低漥地區淹水，其中因山坡地開發，造成通霄鎮通灣里有泥水灌進民宅，苑裡鎮水坡里也有泥水淹沒縣道影響交通，縣府業管單位事後派員稽查，近日認定相關水保計畫有缺失，祭出鐵腕開罰並限期改正。
苗栗縣政府指出，材料大廠中釉公司在通霄鎮規畫10公頃設小型輕工業區，工區在去年5月間，滯洪池尚未完工，因豪雨泥流淹沒下方台1線，有開罰8萬元紀錄；這次再因工區道路等待埋管尚未鋪層，較低窪與排水溝有高低落差，雨水沿泥路沖刷到下方社區，罰12萬元。
苑裡鎮水坡里2鄰一處申請農業經營，大面積開發山坡地，尚未植栽且水保設施未到位，泥水沖到下方苗121縣道，導致交通受阻，罰6萬元。
2件山坡地開發案也凸顯業管單位長期人力不足，導致稽查作業間隔時間太長、抽查機率不高的漏洞。
水土保持科長吳志鵬說，苗栗每年上千件疑似水保異常案，去年水保局要求新竹、苗栗、南投縣府查核回報從2個月縮成1個月，業務量大、時間緊迫，苗栗承辦員僅6人，另有民眾檢舉、廢土濫倒及司法出庭案，疲於奔命，卻無法補人。
鍾姓女科員說，每周最少3天外出，平日加班2至3小時辦理公文書作業，出外稽查最常遇到做白工和言語威嚇，甚至有人身安全隱憂。
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