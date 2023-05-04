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高虹安：加碼托育補助 每月最高1千5

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市長高虹安（中）選舉期間提出「0到6歲市府養」政見，昨表示送公托與準公托加碼補助每月500到1500元。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安（中）選舉期間提出「0到6歲市府養」政見，昨表示送公托與準公托加碼補助每月500到1500元。記者張裕珍／攝影

新竹市長高虹安選舉期間提出「0到6歲市府養」政見，如何兌現引起家長關注。高虹安昨表示，托育補助部分將加碼公托與準公托補助每月500與1500元，並補助托育人員健檢、久任獎金等，目標提升生育率，讓年輕人敢生敢養。

新竹市議會本月中旬將召開定期大會審議追加預算案，民進黨市議員曾資程前天指高虹安喊出育兒津貼從5千提高到6千元，卻未見此項目編入追加預算，莫非政見跳票？

高虹安昨表示，0到6歲市府養的政策面向多元，社會處部分已研擬優先加碼送公托與準公托補助，每月分別為500元與1500元，已落實在追加預算中，此外，托育人員健檢與福利保障也將透過補助有所提升；育兒津貼部分，希望比照台北市政府發放實物券，已有立委跟中央溝通。

高虹安說，今年度預算由前市府編列，追加預算有額度限制，因此無法完成所有政見，但都在逐步落實中、多方尋求可行性，實物券部分仍待中央決定。

市府社會處解釋，中央規定育兒津貼申領作業要點，地方政府不得就發放金額額外提供同性質給付，但托育補助沒有限制，地方政府可自行加碼。

社會處指出，目前家長將孩子送托公共托育家園或公設民營托嬰中心，每月能領5500元補助 ，若送托準公共化保母或準公共化托嬰中心，每月能領8500元，市府再加碼送公托、準公托補助，「今年內一定會上路」。

育兒津貼 高虹安 托育

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