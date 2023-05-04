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累虧37億 桃捷拚2年後損益平衡

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃市議員徐其萬指台北捷運車站的廣告幾乎滿的，對照機捷不少車站廣告招租空蕩蕩（圖），顯示桃捷公司招商能力不足。圖／徐其萬提供
桃市議員徐其萬指台北捷運車站的廣告幾乎滿的，對照機捷不少車站廣告招租空蕩蕩（圖），顯示桃捷公司招商能力不足。圖／徐其萬提供

機捷通車至今年3月已滿6年，桃捷公司昨到議會工作報告，遭對比北捷運營滿6年開始轉虧為盈，桃捷至今累計虧損達37億元，2025年達損益平衡、2029年清償虧損債務的目標恐難達成。桃捷回應，疫情後機捷運量明顯回升，未來將增加附屬營運項目營收，仍對達標有信心。

多位議員昨表示，以桃捷目前人才流動率高、業外收入低和養肥貓等情況，讓人質疑設定2年後能有盈餘能否實現。

議員徐其萬舉例，北捷出租廣告在車廂、車站都是滿的，桃捷場站卻空蕩蕩，難怪虧錢；議員張碩芳認為，國外主要機場直接發售不同路線的捷運票證、旅遊景點套票，建議桃捷可爭取；議員劉勝全更點出機捷A8林口長庚站、A11坑口站高架結構油漆剝落、座椅老舊鏽蝕，像沒人管；議員牛煦庭議員強調，光靠賣票不會有盈餘，要靠附屬事業，桃捷要努力。

桃捷總經理莊英震說，疫情後機捷運量明顯回升，4月已達7萬9700多人次，恢復到疫情前的98.5％，加上努力加強場站租賃、車廂廣告等附屬營運收入，後年可望損益平衡，2029年可填平虧損。

針對議員建議，莊英震表示，機捷最大收入是票款，光疫情3年期間就短收31億元，未來須加強運量增加票款收入；場站相關缺失也正盤點中，會盡快改善。

桃捷董事長沈志藏說，桃捷會鎖定國際機場、通勤族、休閒觀光3大客群，以聯合套票等不同方法推升運量，同時擴展附屬事業收入。

陳韋曄、錢龍等議員也批桃捷留不住人才，人員流動率逾10%，員工福利和薪資結構都不如北捷，不少非公開招考任用者薪資高很多、工作少，讓考進來的員工覺得沒前途；議員黃婉如更爆料因故下台某前總經理獲聘顧問，導致內部相當不滿。

沈志藏強調，顧問具軌道專業，只提供諮詢，不實際參與營運，公司會積極培育和留住人才。

桃捷 議員 機捷

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