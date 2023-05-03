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苗栗縣4天接連3起山羌路殺意外 可能的原因是這個

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大湖鄉台3線公路132公里處，昨天中午發現一隻山羌疑似過馬路時遭車輛撞及，熱心民眾將牠送往大湖派出所請員警協助安置。圖／大湖警分局提供
大湖鄉台3線公路132公里處，昨天中午發現一隻山羌疑似過馬路時遭車輛撞及，熱心民眾將牠送往大湖派出所請員警協助安置。圖／大湖警分局提供

苗栗縣台3線大湖鄉路段昨天中午發現一隻山羌疑似穿越公路時被車輛撞及受傷，民眾發現後將牠送往大湖警分局請求警方協助，經聯繫縣府農業處人員前往，可惜這隻山羌已氣絕，從4月29日到5月2日，短短4天內苗栗縣接連發生3件山羌路殺事件，幸好其中兩隻都存活，被送往南投特生中心安置。

大湖警分局表示，5月2日中午在大湖鄉台3線132公里處，一隻山羌疑似過馬路時遭車輛撞及，腳部骨折倒臥於路中無法動彈，但還有氣息，熱心民眾經過時發現，擔心山羌如果留在路上恐再遭車撞，小心地將受傷山羌放入紙箱，並送到大湖派出所由員警代為安置，員警試圖餵葉菜類為牠充飢，但山羌疑似傷勢嚴重並未進食，最後還是傷重死亡。

縣府農業處生態保育科指出，近日縣內頻頻發生山羌路殺意外，4月29日在高鐵特定區客家圓樓附近發現一隻遭撞的山羌，第二天送往特生中心安置，不料當晚在台3線獅潭鄉路段又有山羌遭車撞，5月1日也送往特生中心；昨天在大湖路段遭撞的山羌，農業處人員前往大湖派出所準備帶回，可惜這隻山羌已氣絕，火化處理；最近4天內接連發生3起山羌路殺意外，研判可能與山羌進入繁殖期，活動頻繁有關。

大湖鄉台3線公路132公里處，昨天發現一隻山羌疑似過馬路時遭車輛撞及，腳部骨折倒臥於路中無法動彈。圖／大湖警分局提供
大湖鄉台3線公路132公里處，昨天發現一隻山羌疑似過馬路時遭車輛撞及，腳部骨折倒臥於路中無法動彈。圖／大湖警分局提供

山羌 苗栗縣

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