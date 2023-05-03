快訊

成功高中畢業考完「集體丟書下樓」震撼畫面曝光 校方說話了

獨／防疫險之亂再讓產險總座下台 新安東京總經理林榮泰請辭

俄羅斯宣稱「烏克蘭暗殺普亭未遂」 連夜派無人機攻擊克宮

桃園也出現天坑 自來水爆管釀路面坍塌

中央社／ 桃園3日電
桃園市政府養護工程處3日表示，下午3時47分接獲民眾通報，桃園區健行路108號前、近鹽務路口處出現坑洞，經查為埋設於路面下自來水150公釐管徑水管破損造成，因爆管的自來水掏空路基，才會出現道路塌陷。圖／桃園養工處提供
桃園市政府養護工程處3日表示，下午3時47分接獲民眾通報，桃園區健行路108號前、近鹽務路口處出現坑洞，經查為埋設於路面下自來水150公釐管徑水管破損造成，因爆管的自來水掏空路基，才會出現道路塌陷。圖／桃園養工處提供

新竹縣某建案周邊道路日前崩塌出現「天坑」，桃園市桃園區健行路108號前道路，今天下午也因為自來水爆管，出現直徑約1公尺的坑洞，仍在修繕中，預計明天完成柏油鋪設。

新竹縣竹北市莊敬六街4月27日上午發生道路坍塌出現「天坑」，造成停放路邊車格內的車輛墜落，這已是某建案周邊道路發生第5次明顯坍塌情形；台中市大里區一處路口，1日也因為自來水爆管造成路面坍塌，引發熱議。

桃園市政府養護工程處向媒體表示，下午3時47分接獲民眾通報，桃園區健行路108號前、近鹽務路口處出現坑洞，經查為埋設於路面下自來水150公釐管徑水管破損造成，因爆管的自來水掏空路基，才會出現道路塌陷。

養工處表示，已與警方在下午4時許至現場設置交維設施，並透過道管中心圖資系統初步分析後，通報自來水公司派員到現場，關閉水閥後進行開挖修繕作業，警方也派員到場指揮交通。

桃園市政府養護工程處長劉軍希晚間向中央社表示，漏水部分已修好，目前由混凝土車進行補土作業，預計明天早上鋪設柏油後就能完成修繕。

桃園 天坑

延伸閱讀

竹北天坑／保險不賠廠商冷處理 特斯拉車主恐求償無門

竹北天坑吞掉整台特斯拉 建築師、建商營造商各罰3萬元

竹北天坑／建商撇清責任 新竹縣府、里長都怒了

竹北天坑／豐邑建設警告勿訛傳 發聲明：建案與塌陷無直接關係

相關新聞

竹北天坑／保險不賠廠商冷處理 特斯拉車主恐求償無門

新竹縣竹北莊敬六街上日前出現天坑，導致特斯拉跌落坑中，事後得知這輛Model Y特斯拉是賴男車主向租賃公司租來的，且保險...

苗栗龍騰斷橋挨批醜爆了 審議委員：暫時性措施為「必要之惡」

舊山線龍騰斷橋辦理緊急加固工程即將竣工，不料外加的支撐鋼拱引發外界議論，甚至被譏為「醜爆了」。苗栗縣文資審議委員劉敏耀認...

桃園也出現天坑 自來水爆管釀路面坍塌

新竹縣某建案周邊道路日前崩塌出現「天坑」，桃園市桃園區健行路108號前道路，今天下午也因為自來水爆管，出現直徑約1公尺的...

龍潭掩埋場垃圾堆比馬路高出8公尺 桃園環保局這麼說

桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場堆積垃圾爆滿，「目測已超過天際線，比馬路還要高7、8公尺」，市議員張肇良今天下午說，該垃圾掩...

竹市這條路紅燈等超久 6日起假日增加綠燈秒數改善

新竹市慈雲路通往光復路是地方重要交通要道，但屢有民眾陳情，假日下午時段慈雲路停車場至光復路400公尺，等了4到5次紅綠燈...

苗縣府花大錢修復文化古蹟 後續維護卻成燙手山竽

苗栗縣政府已公告的有形文化資產，部分因建物老舊急需修復，歷年來縣府向文化部爭取大把經費修復後，維修管理卻成了燙手山竽，最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦