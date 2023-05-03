桃園也出現天坑 自來水爆管釀路面坍塌

新竹縣某建案周邊道路日前崩塌出現「天坑」，桃園市桃園區健行路108號前道路，今天下午也因為自來水爆管，出現直徑約1公尺的坑洞，仍在修繕中，預計明天完成柏油鋪設。

新竹縣竹北市莊敬六街4月27日上午發生道路坍塌出現「天坑」，造成停放路邊車格內的車輛墜落，這已是某建案周邊道路發生第5次明顯坍塌情形；台中市大里區一處路口，1日也因為自來水爆管造成路面坍塌，引發熱議。

桃園市政府養護工程處向媒體表示，下午3時47分接獲民眾通報，桃園區健行路108號前、近鹽務路口處出現坑洞，經查為埋設於路面下自來水150公釐管徑水管破損造成，因爆管的自來水掏空路基，才會出現道路塌陷。

養工處表示，已與警方在下午4時許至現場設置交維設施，並透過道管中心圖資系統初步分析後，通報自來水公司派員到現場，關閉水閥後進行開挖修繕作業，警方也派員到場指揮交通。

桃園市政府養護工程處長劉軍希晚間向中央社表示，漏水部分已修好，目前由混凝土車進行補土作業，預計明天早上鋪設柏油後就能完成修繕。