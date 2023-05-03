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竹北天坑／保險不賠廠商冷處理 特斯拉車主恐求償無門

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
賴姓車主求償無門的狀況，有民眾直批「非常誇張！」各個單位都在踢皮球，應該直接提國賠來捍衛自己的權益。圖／報系資料照
賴姓車主求償無門的狀況，有民眾直批「非常誇張！」各個單位都在踢皮球，應該直接提國賠來捍衛自己的權益。圖／報系資料照

新竹縣竹北莊敬六街上日前出現天坑，導致特斯拉跌落坑中，事後得知這輛Model Y特斯拉是賴男車主向租賃公司租來的，且保險公司恐怕不理賠，建商至今尚未出面協助，且賴男要在19日前清償租賃公司230萬元車款，恐面臨求償無門的難關。

針對國賠，新竹縣府和竹北市公所昨天都對外發言，互指對方要承擔責任，市公所認為待司法部門調查後，事實真相與權責釐定必會清楚。

據了解，建商尚未與車主協商，而保險公司也不理賠，而這台車子遭判定「全損」恐報銷，賴姓車主這個月19日前要付清230萬元的車款，恐面臨求償無門，對此，本報記者多次致電向賴姓車主的父親求證，至今尚未回應。

賴姓車主求償無門的狀況，今天也在竹北社群被討論，不少民眾直說，現在都不敢經過該建案附近，盡量都繞道而行，就怕還未改善前，還有類似狀況發生。也有民眾直批「非常誇張！」各個單位都在踢皮球，應該直接提國賠來捍衛自己的權益。

新竹縣竹北莊敬六街上日前出現天坑，導致特斯拉跌落坑中。圖／報系資料照
新竹縣竹北莊敬六街上日前出現天坑，導致特斯拉跌落坑中。圖／報系資料照

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