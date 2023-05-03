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龍潭掩埋場垃圾堆比馬路高出8公尺 桃園環保局這麼說
桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場堆積垃圾爆滿，「目測已超過天際線，比馬路還要高7、8公尺」，市議員張肇良今天下午說，該垃圾掩埋場已堆置至少100萬噸垃圾，隨時有坍塌危險令人怵目驚心，惡臭民怨受不了，汙水甚至可能汙染下游新竹縣水源，處理已刻不容緩。
市府環保局長陳世偉表示，欣榮焚化廠歲修影響全市垃圾清運，龍潭垃圾量每天70噸，造成店子湖掩埋場垃圾壓力，預計5月22日欣榮焚化廠歲修完成後，將每天清運100噸至焚化廠處理，每天可多清運店子湖堆置垃圾，預估一個月可清掉8、900噸表圾，可大幅降低店子湖垃圾掩埋場高度。
龍潭區店子湖垃圾掩埋場設置40年來堆置處理垃圾量，原預計2021年退場，由於桃園垃圾量太大，至今持續掩埋堆置垃圾越來越多，汙染在地居民，引起居民和議員關切，陳世偉率清潔稽查大隊長林立昌與在地民意代表多人會勘決定本月底開始清運店子湖垃圾掩埋場堆置垃圾量。
張肇良說，店子湖垃圾場堆置至少100萬噸垃圾量，目測超過天際線，比馬路還要高7、8公尺，已是歷史新高，防護欄恐有坍塌危險，天熱垃圾散發臭、孳生蚊蠅，附近三和、三水里3000戶居民受不了，窗戶都不敢開，尤其該垃圾場位在桃、新交界鳳山溪上游，汙水可能汙染新竹縣下游水源，幾年來未改善亟需趕快改善。
市府環保局表示，為紓解店子湖掩埋場堆置垃圾壓力，等到5月22日欣榮焚化廠完成歲修後，龍潭區每天垃圾量清運至欣榮焚化廠處理，若以每天可額外清運子湖垃圾掩埋場垃圾 30噸計算，將可盡快將該垃圾掩埋場堆積垃圾降低高度，另外也會定期執行掩埋場暫置垃圾量水位監控，進行好周遭環境消毒、除臭工作，降低汙染。
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