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竹市這條路紅燈等超久 6日起假日增加綠燈秒數改善

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市慈雲路通往光復路車流量大。記者張裕珍／攝影
新竹市慈雲路通往光復路車流量大。記者張裕珍／攝影

新竹市慈雲路通往光復路是地方重要交通要道，但屢有民眾陳情，假日下午時段慈雲路停車場至光復路400公尺，等了4到5次紅綠燈才能進入光復路。市長高虹安責成交通處研擬改善，交通處今天指出，6日起的假日下午時段將增加慈雲路綠燈秒數，提高號誌周期希望紓解慈雲路車流。

竹市府交通處處長倪茂榮說，慈雲路靠近光復路口受限慈雲陸橋基礎2車道縮減為1車道，形成交通瓶頸，2018年雖完成慈雲路時制重整，但近年竹北、關埔地區人口快速成長，車流量大幅增加，行車效率已不符現況，因此研議重整當地路口號誌時制。

新竹市光復路與慈雲路口、科學園路口、光復路一段544巷口等3路口距離短，交通動線複雜，6日開始提高號誌周期、增加慈雲路綠燈秒數，交通處強調將派交通工程人員現場觀察車流紓解情形並適時調整；長期則向中央爭取經費，重新進行光復路與慈雲路時制重整，讓主幹道與支道車流續進保持均衡。

交通處指出，市府與新竹縣今年將合作向交通部爭取高速公路交控協控計畫，並將慈雲路時制重整納入檢討，時制重整工作將委託專業團隊調查沿線路口及車道寬度、路段長度、停車管制、機車停等區大小與位置、公車與計程車招呼站設置情形。

市府交通處同時也將進行交通特性調查，包含路口轉向量、行人流量、現有時制計畫調查、肇事資料與時制運作績效調查等作業，進而研提路口群組畫分、時段切分及時相選擇方案，利用車流模擬軟體分析，進一步擬訂合適時制計畫，提高幹道紓解率。

新竹 車道 紅綠燈

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