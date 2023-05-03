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苗縣府花大錢修復文化古蹟 後續維護卻成燙手山竽

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄虎頭山神社拜殿的屋頂銅瓦，是採仿古青銅，一片一片疊裝上去，材料高昂且工法繁複，但讓人感覺少了一些古早味。記者吳傑沐／攝影
通霄虎頭山神社拜殿的屋頂銅瓦，是採仿古青銅，一片一片疊裝上去，材料高昂且工法繁複，但讓人感覺少了一些古早味。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府已公告的有形文化資產，部分因建物老舊急需修復，歷年來縣府向文化部爭取大把經費修復後，維修管理卻成了燙手山竽，最後流於空有其表，難以重現歷史芳華；另外，修復材料多使用昂貴的仿古材料或現代建材，「新屋」落成後外觀亮麗新穎，也總讓人感覺少了一些古早味。

縣府文觀局文化資產科長郭靜芳表示，目前縣內公告的國定古蹟有鄭崇和墓，縣定古蹟有17座、歷史建物61座、文化景觀4處，因受限文化法規，建物修復後要活化再利用確有難處，多數都是委外來做後續管理維護。

縣定古蹟當中，以苑裡山腳蔡家濟陽堂古厝為例，2008年獲文化部文化資產局及農委會水土保持局補助7400萬元整修，縣府擁有20年使用權，之後建物回歸蔡氏家族。但修復後要發包委外經營，卻乏人問津，直到前年才委由苗栗縣磚家藝族協會「免租金」承接管理，期限3年。

該協會專案執行長易榮昌說，濟陽堂古厝的修復主要是以仿古建材為主，舊料不多，土塹、紅磚、地磚規格多元化，新舊材料混用一起，色調不同，總感覺怪怪的，且因整體腹地有縮小，導致內部隔間也變小，空間利用比較受限。他說，平日採預約導覽方式，每人僅收費100元，但保證金及水電、保險、維護等費用，一年下來要上百萬元，營運非常困難。

除了下周四起開辦「磚情物語-磚瓦文化與工藝展」至7月10日，明年也計畫舉辦戶外磚雕創作研討會等系列活動，以增加古厝的文化與藝術內涵。

歷史建物方面，通霄虎頭山神社的主建物拜殿，修復經費2200多萬元，2022年9月完成後，委由通霄鎮公所管理，但公所人力有限，再轉由虎嶼山文化協會委託管理，主要作為策展及活動場地。公所秘書張元勳說，當時看到屋頂銅瓦是採仿古青銅，一片一片疊裝上去，不僅材料高昂且工法繁複，印象深刻。

神社日式建物休憩所，去年也花費1100多萬元整修完成，再度委由通霄鎮公所管理，鎮長張可欣日前曾表示，公所對於休憩所之後的活化利用也是頭抱著燒，希望透過委外經營模式，經營休閒餐飲或販售紀念品，來帶動虎頭山遊憩的附加價值。

縣府文觀局表示，目前神社僅剩社務所因產權問題，去年底才收回，尚未修復，暫定規畫費250萬元已向中央爭取補助中。

苑裡山腳蔡家濟陽堂古厝新舊材料混用一起，色調明顯不同，後續維修管理也相當困難。記者吳傑沐／攝影
苑裡山腳蔡家濟陽堂古厝新舊材料混用一起，色調明顯不同，後續維修管理也相當困難。記者吳傑沐／攝影

文化資產 國定古蹟 苗栗縣

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