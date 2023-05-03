快訊

震驚！67歲沈文程驚爆「已離婚」單身20年內幕曝光

澎湖孝子遭遊客爆打民怨續燒 縣警局出面回應了

獨／日本草莓屢違規 食藥署：專家決議放寬農藥殘留、最快7月上路

國家濕地糙齒海豚受傷困沙灘 經搶救仍不治

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
搶救人員為海豚蓋上防護裝備避免失溫，不過海豚下午仍不治。圖／徐其萬臉書
搶救人員為海豚蓋上防護裝備避免失溫，不過海豚下午仍不治。圖／徐其萬臉書

桃園市大園區許厝港國家濕地沙灘今天上午出現1隻受傷海豚，內海里長許程睿接到民眾通報，隨即連絡市政府海岸工程管理處、海巡署北部分署第八岸巡隊、大園海岸巡護隊、內海守望相助分隊全力搶救，並送往八斗子岸置中心照護，不過海豚下午仍因傷重死亡。

獸醫和動保救護團體現場認定受傷的是糙齒海豚，被海水推上岸以後已經渾身無力有明顯的外傷，疑似遭到鯊魚攻擊受傷而且傷勢嚴重，現場先為海豚保持濕度和做好保護措施、救治，接著送到基隆市八斗子岸置中心照護，沒想到海豚熬不過危險期，海管處下午接到回報海豚已經死亡，死因還要再確認。

海管處表示，這隻糙齒海豚擱淺在大園區許厝港溼地海域體長216公分、體寬30公分，許程睿說民眾早上在海邊運動，約5點發現海豚立刻告訴里長通報海管處、海巡署北部分署第八岸巡隊、徐其萬議員、大園海岸巡護隊、內海守望相助分隊、獸醫、動保單位等人員陸續趕到現場協助救援。

市議員徐其萬臉書公布搶救海豚畫面。圖／徐其萬臉書
市議員徐其萬臉書公布搶救海豚畫面。圖／徐其萬臉書

海豚 海巡署 獸醫
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

「紅色沙灘」試登除雷車亮相 海軍金山沙灘搶灘操演

嘉義布袋港被濕地包圍怎發展觀光？內政部次長聽到了

散步驚見「無頭鱷魚」趴沙灘休息 近看發現沒了呼吸..專家揭真兇：不是猛獸

4.2米「巨大胖鯊魚」擱淺沙灘亡！專家檢查後曝揪心真相：肚子裡還有40隻

相關新聞

六福村狒狒逃脫遭擊斃事件滿月 動保團體籲完善動物管理機制

六福村東非狒狒脫逃在外遊蕩，最終遭擊斃悲慘收場，引發各界高度關注，動保團體今表示，林務局3月底至六福村狒狒場區會勘，針對...

【動物冷知識】就是不要當公公！河馬絕技「縮陽入腹」40公分 誓死守護蛋蛋

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？抹香鯨居然被稱為「精蟲鯨魚」！ 為什麼呢？今天一起來讓我們看看動物羞羞的冷知識吧！

國家濕地糙齒海豚受傷困沙灘 經搶救仍不治

桃園市大園區許厝港國家濕地沙灘今天上午出現1隻受傷海豚，內海里長許程睿接到民眾通報，隨即連絡市政府海岸工程管理處、海巡署...

3豹享用大餐！「8+9巨鱷」帶小弟來蹭飯狂挑釁 1動作結局驚天逆轉逃光了

獵豹是速度相當快的大型貓科動物之一，不過沒想到牠們也有懼怕的對象。有遊客在野生動物園拍下奇特的一幕，一群獵豹正在享用捕捉來的水羚，結果沒想到2隻鱷魚竟然盯上獵豹的食物，不斷在旁邊干擾，最後獵豹群不敵鱷魚的氣勢，只好丟下獵物倉皇逃跑。

別惹水獺！屁孩猩猩手賤連環鞭 秒被逆襲「跌坐在地崩潰」：愛生氣不玩了

水獺不是好惹的！最近一段影片在各大社群網站被轉發，畫面拍到有隻猩猩似乎「吃飽太閒」，隨手拿起地上的草就往水獺身上猛甩，讓原本相當可愛的水獺瞬間爆發，聯合衝上去嚇得猩猩跌坐在地，笑翻不少網友。

河川一夕變全白！居民湊近驚見「萬隻水母塞滿水面」看不到盡頭：要出大事了

天有異相？一名網友發現河川內有大量白色物體漂浮，本來以為是沒公德心的人亂丟保特瓶或塑膠袋進河川內，沒想到仔細一看這些白色物體竟然會自己動，會動的白色生物滿布河川的影片讓不少網友直呼頭皮發麻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦