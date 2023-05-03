國家濕地糙齒海豚受傷困沙灘 經搶救仍不治
桃園市大園區許厝港國家濕地沙灘今天上午出現1隻受傷海豚，內海里長許程睿接到民眾通報，隨即連絡市政府海岸工程管理處、海巡署北部分署第八岸巡隊、大園海岸巡護隊、內海守望相助分隊全力搶救，並送往八斗子岸置中心照護，不過海豚下午仍因傷重死亡。
獸醫和動保救護團體現場認定受傷的是糙齒海豚，被海水推上岸以後已經渾身無力有明顯的外傷，疑似遭到鯊魚攻擊受傷而且傷勢嚴重，現場先為海豚保持濕度和做好保護措施、救治，接著送到基隆市八斗子岸置中心照護，沒想到海豚熬不過危險期，海管處下午接到回報海豚已經死亡，死因還要再確認。
海管處表示，這隻糙齒海豚擱淺在大園區許厝港溼地海域體長216公分、體寬30公分，許程睿說民眾早上在海邊運動，約5點發現海豚立刻告訴里長通報海管處、海巡署北部分署第八岸巡隊、徐其萬議員、大園海岸巡護隊、內海守望相助分隊、獸醫、動保單位等人員陸續趕到現場協助救援。
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