六福村狒狒案改善完成報告遞交 竹縣府：將邀專家複查

六福村東非狒狒逃脫後，管理與環境被檢視，農委會林務局限期六福村要在4月底完成改善項目，新竹縣府今天指出，已經收到六福村的改善報告，包含防逃設施改善、教育訓練等項目，將再邀集專家學者到六福村複查。

這次六福村要改善的部分，包含將防逃設施處理完畢（電牧器加高、電牧線材質更換），以及完成動物脫逃人員教育訓練、完成緩衝區、圍牆外樹木清理、請園方管理人嚴格執行出入口控管、增加餵食點4到5處，並增加狒狒環境豐富度、以空拍機拍攝環境、掌握圈養環境等。

至於完成登註記及結紮，縣府農業處指出，3月底曾邀請幾位專家們到六福村會勘，有提到建立AI系統模型，或可用空拍機來紀錄等，但此舉主要是概括數值，因此也要求六福村在6個月內完成晶片註記和結紮，更精確的掌握數量。

六福村已送書面審查報告給新竹縣府，新竹縣府已送到林務局，屆時縣府、林務局將再邀請學者專家現勘，逐一確認六福村所改善的程度與細部的建議。

動督盟今天也表示，此複查結果攸關六福村是否會被撤銷展演場所資格，呼籲新竹縣府同意公開。對此，縣府未正面回應，農業處表示，有關「六福村狒狒區改善報告」已於5月初送交縣府，新竹縣府將會同林務局邀集原相關專家現勘，共同審視六福村是否有依專家所提出的意見予以改善。

針對六福村展演場所近期將辦理評鑑部分，新竹縣動保所指出，將依展演動物管理辦法審查規定辦理，遴選具有動物園管理經驗、哺乳類野生動物的專家學者，來擔任評鑑審查委員，也會請審查委員針對六福村發生問題進行審查及檢討改進。

據掌握，除了縣府、林務局將邀集專家學者複查六福村的改善結果之外，監察委員趙永清、浦忠成、紀惠容日前申請自動調查，預計五月中旬到六福村現勘，針對各環節權責機關為何等議題來釐清查核。