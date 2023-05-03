注意！竹縣4鄉鎮 5月15起區域停水39小時 影響6.1萬戶

新竹縣竹北市、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮部分區域停水，預計將從5月15日到16日下午3點止，共停水39小時(含復水時間)，停水戶數約6萬1000戶，呼籲民眾留意及提早儲水備用，並配合節約用水。

自來水公司第二區管理處表示，為配合第二區管理處辦理「三坑抽水站原水出水管改善工程及高壓電氣設備檢驗等五合一工程」，此工程主要是平鎮給水廠三坑抽水站、龍潭給水廠三坑抽水站、三坑抽水站二期、平鎮淨水場等檢驗等工程，將會影響到新竹縣竹北市、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮部分區域。

停水地區包含湖口鄉(共20村)：湖口鄉全部(含新竹工業區)(不含新興路)。新豐鄉(共6村)福興村、後湖村、青埔村(不含2鄰)、瑞興村(不含10 鄰)、松林村1鄰、上坑村1~3鄰、景碩公司、欣興電子公司。

新豐鄉(共6村)：福興村、後湖村、青埔村(不含2鄰)、瑞興村(不含10 鄰)、松林村1鄰、上坑村1~3鄰、景碩公司、欣興電子公司。

竹北市(共9里)：十興里、中興里、東平里、東海里、隘口里(頭前溪以北，豆子埔溪以南，嘉豐二路以東，東興路128巷以西)。(二)大眉里、大義里、尚義里、崇義里(鐵道以西，鳳山溪以北,鳳鼻隧道以南，海峽以東)。

新埔鎮(共9里)：上寮里、下寮里、南平里、旱坑里、新生里、新民里、田新里、文山里、四座里(霄裡溪以西，豆子埔溪以北，南平路以南，義民橋以東)。

自來水公司第二區管理處說，臨時供水站部分在新竹縣湖口鄉設置21處、新豐鄉設置6處、竹北市設置9處、新埔鎮設置5處。詳細地址請洽台灣自來水公司第三區管理處網頁https://www.water.gov.tw/dist3或洽詢各里辦公室。