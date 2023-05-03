苗栗龍騰斷橋加固爆爭議 地方感嘆：孤臣無力可回天
苗栗縣定古蹟魚藤坪斷橋（龍騰斷橋）加固工引爆爭議，也有見仁見智的看法，支持者認為有安全的必要性，一些地方人士則認為古蹟走味，三義鄉退休校長楊德遠認為加固工難以逆，「孤臣無力可回天」形容心境。
三義鄉龍騰斷橋結構體因有裂縫位移損壞，縣府文觀局啟動文資保存維護機制施工加固，工程接近收尾，鋼構鍍鋅支撐架爆發爭議，楊德遠經常在現場解說，感受相當深刻，他認為龍騰斷橋地景是三義商機、百年名號因此被毀，品牌價值崩解，損失難以估計。
他說，龍騰斷橋變身成古老與現代的結合的「龍騰大拱橋」文創商品，終於體會什麼叫做「孤臣無力可回天」的心境，更不願見到縣府的臨時性工程，就淪為存在百年的臨時性工程，呼籲鄉親重視三義的名片、世界級的景點，不會毀在這一代。
一名三義賴姓居民表示，鋼構支撐架與斷橋完全不搭調，也讓古蹟失色，先前親友來三義，他會陪同到斷橋拍照留念，現在的樣子醜爆了，他不會想要帶親友到斷橋，而是直接搭乘舊山線鐵路自行車旅遊。
許多遊客議論紛紛，有人認為古蹟不應該用現代化的東西加裝，一加裝就是破壞古蹟，還有人指出，古蹟維護在所難免，施工階段可以接受，畢竟安全最重要，也不會覺突兀。
三義鄉長呂明忠表示，縣府及鄉親的立場及說法他都尊重，畢竟斷橋如果崩落傷人，事情更大條，加固支撐的鋼架是經由文資審查委員討論的工法，希望將來上漆盡量配合斷橋顏色減少衝突。另，縣議員羅貴星已向縣府文化觀光局調取相關資料，目前還在施工階段，觀感確實很突兀，後續他還會進一步了解。
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