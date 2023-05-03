竹北行政區域調整家長憂學區 公所：入學學區不受影響

竹北市人口成長迅速，從5年前18萬人已增長至近22萬人，鄰長工作負荷超載，爲均衡各里服務範圍及品質，竹北市經內政部核准於今年4月起辦理行政區域調整，全市總計17里同步進行鄰里整編，其中家長端擔心影響入學的學區，對此，市公所回應，鄰里整編後將沿用舊鄰別分發學區，學生入學學區不受影響。

許多民眾憂心行政區域鄰別異動將影響學區畫分，市公所澄清，各國中小學112學年度學區入學由新竹縣政府教育局編定，均沿用舊鄰別進行分發，學區不受影響，請家長放心。

竹北戶政事務所主任陳建淳表示，竹北市人口快速增加，但行政區域5年來未調整，這次共有17里同步進行行政區域調整，總計增加75個鄰，5萬5964人需更改註記身分證、戶口名簿，其中調整幅度最大前3名分別是中興里增加13個鄰、竹北里增加11個鄰，以及十興里增加10個鄰，全市異動戶數計2萬1209戶。

竹北市長鄭朝方表示，此次鄰里整編調整範圍大，且民眾須在今年9月底、總統大選選務工作開展前完成更改註記，有鑑於竹北戶政事務所人力不足，市公所特別協助增援3名人力駐派竹北戶所方式協力合作，讓民眾能在迅速效率下，完成更改註記身分證及戶口名簿。竹北市公所與竹北戶政事務所為體恤市民並加速作業效率，首創下鄉便民服務，呼籲市民朋友善加利用。