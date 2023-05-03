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注意停天然氣！新竹市3709戶今晚將緊急停氣4小時

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市關埔地區實施區域緊急暫時停天然氣氣，影響戶數約3709戶，竹市府也透過官方LINE發布訊息，提醒用戶注意停氣時段。圖／竹市府提供
新竹市關埔地區實施區域緊急暫時停天然氣氣，影響戶數約3709戶，竹市府也透過官方LINE發布訊息，提醒用戶注意停氣時段。圖／竹市府提供

為改善天然氣供氣設備，台灣中油公司公用天然氣營業處新竹服務中心今天發出停氣通知單，表示今天晚上10點到明天清晨2點，將在新竹市關埔地區實施區域緊急暫時停氣，影響戶數約3709戶。竹市府也透過官方LINE發布訊息，提醒用戶注意停氣時段。

台灣中油公司公用天然氣新竹服務中心指出，停氣地區包括龍山西整壓箱、慈样1.2.3整壓箱、菁英典藏、悅讀四季、富旺、自由曲線、橘園、惠宇雲品、惠宇青雲、惠昇謙品、富宇權峰、東方明珠。以及光復路、埔頂路、龍山西路、慈祥路、慈雲路、立鵬路、世傑路等道路含各巷共3709戶，今晚緊急停氣4小時。

台灣中油公司公用天然氣新竹服務中心人員說明，今晚停氣為配合新設管線銜接工程，而進行的「計畫型停氣」，並非突發的停氣通知，時間為今天（3日）晚上10時到明天（4日）凌晨2時止，實施區域緊急暫時停氣4小時。

竹市府官方LINE今天下午也轉發訊息，表示中油為了更換管線而暫時停氣，為降低對用戶的影響，採夜間施工更換方式，提醒用戶注意。如有任何疑問可洽公用天然氣新竹服務中心03-5750918。

新竹 LINE 中油

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