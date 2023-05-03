桃園國道客運停駛10班惹民怨 民代要求公路總局提解方

國道客運一向是桃園居民前往雙北地區的重要運輸工具，但桃園的國道客運已有10班面臨停駛的狀況，立委趙正宇今日召集公路總局、市府交通局討論協調方案，公路總局允諾，停駛的路線若市府自辦，每條路線將補助200萬元，也會提供補助方案，協助客運業者招募司機。

公路總局表示，針對9002、9103、5676、5300、9089、5001、5005、5116、5620、5640等上述十班於本年度停駛之國道客運班次，若市府交通局安排公車路線接軌，由公路總局的養量計畫補助200萬元，讓鄉親不會無車可搭，並迅速安排接軌公車，若補助金額不足，也會協助申請路線行銷計畫補足缺額。

公路總局說，像是大溪的9103路線，針對停駛後的代駛，客運還要自行吸收成本造成虧損，目前也已經訂出補助辦法，待交通部核定後會馬上辦理。未來將不會讓客運公司自行吸收成本。3月也已經推出補助業者訓練司機的計畫，若穩定就業3個月以上，還會補助1萬5千元，每再滿一個月，還會再補助5000元，上限6萬元。

公路總局說，月底也會在桃園舉行大客車徵才活動，協助桃園客運公司補足駕駛缺口，並提供相關職業駕駛訓練補助及獎金，希望能有效改善客運業者司機不足的情形。

立委趙正宇表示，大溪的重要公車路線9103即將面臨停駛，市府推出263路線接軌，但營運成本需由市府負擔；710路線因搭乘需求高，也因司機不足無法增開班次，希望公路總局這些措施，能有效維持桃園的運輸需求。